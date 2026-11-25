香港新方向劉暢博士專欄

蔡天鳳案在高等法院開審近兩個月，按法官估計，陪審團最快下周退庭商議。案件尚在審理，本文不評論案情與證據，亦不揣測裁決；真正值得冷靜思索的，是審訊在法庭外折射的制度難題：當一宗極度殘酷的案件被即時、逐字推送到全港手機屏幕上，在捍衛司法透明之餘，受害人家屬承受了多少「二次傷害」？



兇殺案逝者無法發聲

公道之外尚須溫度

兇殺案的公開審訊，先天存在一種結構性失衡：被告有充分的自辯權與盤問權，死者卻已永遠失去為自己辯護的機會。

為建構抗辯理由或交代背景，庭上難免觸及死者生前的私生活、情感瓜葛和財務往來，甚至是未經她本人回應的單方面說法。這些言論受法律特權保障，原本只服務於陪審團審視證供；但經過全公開審訊和媒體的放大，往往迅速脫離法律語境，淪為八卦素材與點擊誘餌。

這場「二度消費」的承受者，是仍在世的至親。本案證物之慘烈，令候選陪審員也有人以照片太殘忍、情緒無法承受為由申請豁免；坐在公眾席上的至親，承受的只會更多。家屬以證人身份接受盤問，以旁聽者身份面對證物，再以讀者身份承受輿論，創傷是三重疊加的。

更令人揪心的，是遺下的四名年幼子女。昔日紙媒報道終隨歲月泛黃，數碼記憶卻近乎永久；他們日後搜尋母親名字，首先撞見的可能正是這些殘酷細節與獵奇標題。正規傳媒尚有編輯把關，惟截圖、剪輯與五花八門的驚悚標題和圖片在社交平台流轉，動輒斷章取義，把真實家庭的血淚剪成追劇式的茶餘談資。這片法庭鞭長莫及的地帶，恰恰是家屬最常面對、亦最難迴避的傷口。

程序公開非傷口公開

應為生者築起緩衝

然而，解決方法絕不是「關起門來審判」。

「正義不僅要實現，而且要以看得見的方式實現。」——這句英美法系著名的法律格言表明，公開審訊不是為了滿足獵奇，而是防範黑箱作業、確保被告獲得公平審訊的核心防線。而這同樣亦受到《香港人權法案》第10條保障。在社會高度關注的案件中，任何不透明都會滋生猜疑，最終損害司法公信力，對死者和家屬同樣沒有好處。

平情而論，「公開」與「保護」在法理上從非二選一。《人權法案》第10條本身已預留空間，容許法庭基於當事人私生活等理由排除部分公眾旁聽；本案法官多番叮囑陪審員切勿翻閱報道、勿與親友議論案情，亦印證法庭深諳庭外資訊洪流足以反噬庭內公正。說到底，司法透明要求的是「程序公開」，而非「傷口公開」——公眾有權監督審理過程，卻無必要看清每一張慘烈照片、記住每一個無關公義的私隱細節。

循此思路，為生者築起緩衝未必動輒大動干戈修例，不少務實措施單靠行政安排即可起步。慘烈的現場及驗屍照片，可改採「分屏顯示」，僅呈現在法官、陪審團及控辯雙方屏幕而不投射公眾席；傳媒仍可如實報道呈堂證物，公眾知情權無損，家屬則不必被迫直視。控方亦可透過證人聯絡人員，提前知會家屬展示敏感證物或觸及死者私隱的聆訊日期，並配合視像旁聽或專屬通道，讓家屬自主離席並避開門外鏡頭。凡此種種，只要納入律政司現有《罪行受害者約章》執行指引，成本極低卻立竿見影。

而在庭內把關方面，法庭可借鏡英國《2003年刑事司法法令》規管非被告不良品行證據的精神，對涉及已故受害人私德的指控嚴守實質關聯門檻，並按需要為未成年遺孤頒下精準報道限制，防止審訊淪為對逝者的人格公審。

走出法庭，制度的縫隙還得靠新聞界與平台自律補位。法庭報道固屬新聞自由，但「如實」從不等於「盡錄」；被告在庭上有權說的話，不代表傳媒必須包裝成聳動標題。本港業界在性罪行案件嚴守受害人匿名，早已建立成熟倫理，大可推而廣之，就兇殺案殘酷細節、死者私生活標題及未成年子女保護訂立清晰準則；社交平台亦應對侵犯死者尊嚴或洩露兒童身份的二次剪輯建立更快下架機制。

受害者權利有法可依

有助司法公信力

長遠而言，香港也需要考慮讓受害者權利有法可依。 香港的《罪行受害者約章》並不具法律效力。台灣2020年修訂刑事訴訟法，加入保障被害人隱私、開庭陪同及以遮蔽措施隔離旁聽人等規定；英國2024年通過《受害人及囚犯法》，進一步把受害人守則寫入法例並設監察機制。香港毋須照搬，但可借鏡其精神檢討約章，並更系統地運用「受害人影響陳述書」，讓家屬在判刑程序中有一個莊嚴、受法庭保障的空間，還原逝者作為一個完整生命的面貌。

一個成熟的司法制度，既要讓公眾看見正義如何實現，也要盡力避免最受傷的人再被劃開傷口。透明與慈悲從非零和博弈，而是同一問題的兩面——司法公信力，終究建基於市民相信這套制度既公道、亦有溫度。蔡天鳳案終會有裁決，但在喧囂散去之後，如何讓正義繼續在陽光下接受檢驗，同時為生者留下一片不被窺探的陰涼，正是這場審訊留給香港最值得深思的功課。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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