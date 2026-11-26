馮志豪教授專欄

近年在香港的公立醫院病房、社區照顧服務和安老院舍，愈來愈常見一種相當複雜的情況。病床上的長者已到癌症晚期，或器官衰竭的最後階段，日常起居大多由外籍家庭傭工或某一位留港子女照顧；至於其他子女，可能早已移居海外，或長期在外地工作，只能透過手機螢幕了解父母病況。等到病情突然轉差，醫療團隊建議停止侵入性治療、改以舒適照顧為主時，遠方家屬往往就在這一刻最強烈介入，堅持「可以做的都要做」，不願接受不作心肺復甦術命令。這類情況在晚期照顧實務中甚至有個流傳已久的叫法：「加州女兒症候群」（Daughter from California Syndrome），指的是平日不在場的遠方家屬，在病人臨終前突然強勢介入醫療決定。



「加州女兒症候群」背後的痛

這個名稱多少帶點揶揄，也帶點批評。不過，如果助人專業者只停留在這個標籤，很容易就會看漏真正重要的東西。很多時候，遠方家屬的強硬和堅持，未必單純是無知，更未必是冷血，背後反而常常是一種很深、但不容易說出口的缺席內疚。人在異地，錯過的不只是一次探病、一場覆診，而是父母整個衰退過程裏那些無法陪伴的日常。當死亡突然逼近，這種長期壓住的虧欠感，很容易就會轉化成對醫療介入的執着，彷彿只要自己仍然在電話另一端堅持「再救一救」，便可以稍為抵銷多年來未能在場的遺憾。

但對留港照顧者來說，眼前卻是另一套現實。他們看到的不是螢幕裏幾分鐘的對話，而是父母一天天消瘦、疼痛、失能、愈來愈難熬的整個過程；他們承受的，也不只是某一個決定，而是長時間照顧累積下來的疲累、無力和預期性哀傷。於是，當留港家人終於在痛苦中慢慢接受「放手」也許是較少傷害的做法時，海外家人隔着時差和距離提出的質疑，便很容易把原本應該圍繞病人福祉的討論，變成一場彼此指責的家庭衝突。所謂跨境晚期照顧最棘手之處，很多時也就在這裏：大家愛的是同一個人，但因為站在不同位置，看見的已經不是同一個實況。

子女強硬並不是因為冷血

在不少人眼中，那些平日不在香港照顧父母、到最後關頭卻隔着電話或視像通話強烈表態的海外子女，很容易被視為不負責任，甚至被批評為平日缺席，到關鍵時刻才來施壓。但如果助人專業者只停留在道德判斷，往往就會錯過最值得處理的心理動力。

筆者借用「SUGAR」這個框架來理解，這類遠方家屬的反應，通常不只是單純的「不肯放手」，而是幾種情緒和處境交疊在一起。首先是Surprised（震驚／被嚇到了）。由於長期不在身邊，海外子女對父母的印象往往仍停留在較早以前，甚至還是上一次視像通話裏那個刻意提起精神、不想令子女擔心的模樣。於是，一旦突然見到父母病危、身上插滿管線，甚至已明顯消瘦失神，很多人第一個反應就是震住，根本來不及消化病情原來已走到末段。

這種震驚很容易演變成Unrealistic expectation（不切實際的期待）。正因如此，部分家屬會對醫療抱有過高、甚至接近奇蹟式的期待，希望「再試一種藥」、「再做一次搶救」、「也許還有方法可以逆轉」。再往下看，更核心的往往是Guilty feeling（內疚與罪惡感）。多年不在身邊，無法陪伴覆診、照顧起居，也沒能在身體一步步衰退時一起承擔，心裏難免積下愧疚。這份愧疚萬一沒有被好好處理，便很容易變成否認、指責，甚至把矛頭指向醫護團隊或長期留港照顧的家人。

至於Absent from care（缺席照顧），說的正是這種長期缺席本身。有些人只能透過寄錢、買補品、安排資源來履行責任，但始終無法真正參與照顧日常。到了最後，這些情緒往往又會推動他們急切地Reassert role as caregiver（重新宣示照顧者角色）：要求用最好的藥、不惜代價搶救，藉此證明自己並非完全缺席，也沒有放棄父母。

留港照顧者對哀傷早有預期

對長期留港照顧父母的子女或配偶來說，他們面對的通常是另一種完全不同的時間感。

海外子女看到的，也許仍是幾星期前刻意打起精神拍的一張照片，或一次短短幾分鐘、父母努力裝作沒事的視像通話。但留港照顧者面對的，是每天都在發生的退化：愈來愈吃不下、愈來愈難下床、愈來愈痛、愈來愈氣喘，還有一次又一次入院，來回醫院與住處的折騰。很多照顧者在漫長的照顧過程裏，其實早已進入預期性哀傷。他們不是不痛，而是比遠方家人更早知道，這個人真的已經走到最後一段路。

所以，當他們終於在眼淚裏接受「不再勉強搶救」的方向時，最難受的，往往就是遠方手足一句「再試一試」或「怎可以甚麼都不做」。這些說話令人受傷，不只是因為意見不同，而是它往往一筆抹去了長期照顧者的真實經驗，好像最辛苦、最貼身、最日夜不分的那個人，反而最沒有資格發言。

很多家庭表面爭論的是醫療決定，實際上牽動的卻是多年累積下來的角色失衡、情感欠帳和手足張力。誰出錢，誰出力；誰移民離開，誰留下承擔；誰平日少聯絡，誰到最後突然最激動——這些舊問題，很容易在病床邊一下子全部翻出來。

最接近病人者卻最易被忽視

在不少留港長者家庭裏，外籍家庭傭工其實早已成為最貼身的日常照顧者。她們知道長者每日吃了多少，半夜有沒有喘醒，疼痛時會有甚麼表情，近來是否特別躁動；某些時候，她們對長者身體變化的掌握，甚至比部分家屬還要細緻。

但弔詭的是，這些最接近病人身體狀況的人，在家庭決策與醫療溝通裏往往最沒有位置。她們夾在留港僱主和海外子女之間，接收不同指令，卻沒有正式發言權；照顧負擔落在她們身上，但談到價值、意願和決策時，她們又彷彿不存在。

這種失語位置本身就是實務風險。當醫護和家人都沒有仔細聆聽一個最掌握日常狀況的人，病人真實的身體處境就更容易被遙距想像取代。對前線社工和紓緩團隊來說，這不只是家庭倫理問題，也會直接影響晚期照顧判斷能否貼近現況。

線上家庭會議重在會前準備

面對跨越時區和空間的家庭張力，助人工作者如果只靠零碎電話轉述，通常很難真正處理問題；若是只拿醫療數據試圖說服海外家屬，也很容易令對方覺得自己被排除在外。也正因如此，在數碼溝通已成日常的今天，傳統床邊家庭會議需要進一步發展成具結構的跨境線上家庭會議。

但所謂線上家庭會議，絕不是把幾位家屬拉進同一個視像群組就算完成。如果會前毫無鋪排，結果多半只會是七嘴八舌、互相打斷，到最後病人的聲音和真正需要反而更快被淹沒。

真正有效的會議，關鍵其實在會前準備。助人工作者需要先分別接觸留港照顧者和海外子女，進行一對一的預備會談。這一步不是形式，而是整個會議能否成形、能否走得下去的基礎。

對海外子女來說，我們首先要做的，往往不是立刻談同不同意紓緩治療，而是先承托他們的焦慮和失控感，幫助他們說出真正害怕的是甚麼。有些人怕見不到最後一面，有些人怕一旦同意不搶救，往後會一生自責，也有人擔心自己會在家族裏被視為不孝。如果事前不處理這些情緒，他們到了正式會議時，往往只會用更強硬的醫療要求來表達。

另一方面，助人工作者也要協助他們校正對病情的理解。很多留港家庭一直有報喜不報憂的習慣，不想令海外子女太擔心，於是長者明明已暴瘦、臥床、劇痛，遠方家人卻仍停留在幾個月前「還可以自己行」的印象。若連病情認知本身都有明顯落差，突然要他們接受紓緩方向，自然十分困難。

至於留港照顧者，會前預備同樣重要。助人工作者要先讓他們的委屈和疲憊被看見，而不是等到正式會議時才一次過爆發。很多時候，主要照顧者最需要的，不是被教導如何冷靜，而是有人承認：你這段時間真的撐得很辛苦，而你看到的現實，不應被一句來自遠方的意見輕易抹掉。

從「救不救」到「父母想怎樣」

正式進行跨境視像會議時，助人工作者其中一個重要角色，是把對話重新整理好。

很多家庭一坐下來，便會立即跌進「救不救」「插不插喉」「再送不送院」的立場碰撞。這樣的討論很快就會變成權力競逐：誰話事、誰較孝順、誰承擔得更多。這時候，我們要做的，是把會議焦點由家屬彼此的恐懼，慢慢拉回病人本身。

在情況許可下，由醫護團隊清楚說明病況、治療效果和限制，是必要的第一步。有些治療仍可能改善不適，有些則只是延長瀕死過程。這些分野如不講清楚，家庭很容易把「不作侵入性治療」誤解成「甚麼都不做」。

在這個基礎上，討論才有可能進一步帶到價值層面，而不只是停留在技術層面。例如可以問：如果爸爸或媽媽現在仍能清楚表達，他會怎樣看待自己此刻的處境？他一向最重視的是甚麼？是多活幾天，還是少受一點苦？是盡量延長生命，還是保留基本清醒和尊嚴？這些問題未必容易回答，但至少能把決定重新連回病人的人生，而不只是家屬自己的恐懼。

如果情況合適，讓海外子女透過鏡頭看看長者當下的真實狀態，很多時也比一大堆解釋更有力量。這不是為了製造情緒壓力，更不是道德綁架，而是讓遠方家人可以由抽象的病情報告，回到一個較具體的實況。很多人並非故意否認現實，而是真的未曾看見。

要化解內疚不能只靠勸服

不過，家庭會議即使達成某程度共識，也不代表問題就此解決。因為海外子女真正要面對的，很多時不是某一個醫療選項，而是自己多年無法在場的事實。倘若這種罪咎感完全沒有出口，他們即使表面接受，內心也未必真正放得下。

因此，我們的工作不能只停留在勸服或促成決定，還要幫助缺席照顧者找到一種仍能參與、仍能表達愛和告別的方式。這一點很重要。當一個人覺得自己在父母最後階段並非完全無能為力時，他對過度醫療的執着，往往就會減低。

實務上，這些安排可以很具體。可以協助家屬訂立固定的床邊視像時段，讓海外子女即使隔着時差，也能規律地陪伴；可以鼓勵他們對父母說話、道謝、道歉，或者讀出一些一直想說卻未說出口的話；也可以播放長者熟悉的粵曲、詩歌或宗教音樂。對某些家庭而言，這些看似細微的安排，反而比反覆爭論要不要再做某項醫療處置，更能減少日後的遺憾。

同時，助人者也應協助家庭看見留港照顧者和外傭長期以來的實際付出，避免整個照顧歷程到了最後，只被單一化為「有沒有搶救到底」。否則，長期照顧者在喪親之後，很容易把悲傷和怨恨纏在一起，形成更難修補的家庭裂痕。

要幫助離散家庭走出內疚

香港近年談晚期照顧，很多焦點都放在預設照顧計劃、紓緩治療服務不足、院舍支援有限等議題上。這些當然重要，但如果忽略家庭結構本身早已改變，許多前線衝突其實便無從真正處理。今天不少長者面對的，已不再是一個住在同一屋簷下的完整家庭，而是一個分散在不同城市、不同時區、不同情緒位置的照顧網絡。

在這樣的現實下，晚期照顧若是仍假設所有主要決策者都能及時在場，顯然已經脫離實際。整個團隊要處理的，也不只是醫療資訊如何傳遞，而是怎樣在空間分離、情感失衡與角色不對稱之中，重新搭建一種仍然容得下病人聲音的對話方式。

跨境晚期照顧最困難的地方，不只是有人趕不回來，而是每個人看見的，根本不是同一個現場。有人看見的是病床邊的喘息和消耗；有人看見的，卻只是手機螢幕裏那個不想令子女擔心的父母。若果沒有專業介入，這兩個現場之間的落差，很容易一步一步演變成床邊衝突，甚至令病人在生命最後一段路，仍要承受家庭角力帶來的壓力。

我們能做的，不是消除所有遺憾，也不是保證每一次討論都一定有共識，而是盡力幫助分散各地的家人，在混亂、內疚和拉扯之中，重新回到最根本的問題：對病人來說，此刻甚麼最重要；他還承受得了甚麼；而我們又能不能尊重他自己的方式，走完最後一程。

作者馮志豪是香港能仁專上學院協理副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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