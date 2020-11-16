01空間｜教您輕鬆學「拉筋養生法」 舒緩痛症練全身

古語有云：「筋長一寸，壽延十年」。當出現身體僵硬，說明您的「筋」已經缺乏彈性，而「筋」的老化，也是您衰老的重要標誌。善用拉筋養生法，護好身體的「筋」，恢復其彈性，您的身體也能逆向生長！

每天花30分鐘拉拉筋，促進新陳代謝，讓身體更年輕。經常拉筋的人柔韌性好又靈活，對身體的益處更是不少，快來看看拉筋到底有什麼方法吧！

1. 阻力帶教您練全身

使用交叉訓練阻力帶能加強肩、背、後腿的全身核心力量！首先將彈力帶踩穩固定於雙腳底部，將另一端放置肩膀上並以雙手交叉固定。腳踩寬距大約與肩同寬或略比肩寬，腳尖向外打開約15~30度，動作全程保持背部穩定脊椎中立，下蹲時注意膝蓋朝著腳尖方向打開，蹲至大腿平行地面後，臀腿向下發力站起完成動作。

此動作主要訓練部位手臂、臀部及腿部肌群，逐步讓關節更加柔軟，堅韌的阻力帶，幫助您調整阻力帶的張力。

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2. 痛症舒緩伸展運動

健身按摩滾筒及按摩球專為運動後自主按摩所設計，能對肌肉和激痛點進行深層按摩，運動後需要放鬆肌肉，包括腳底、背部、腿部，能適時提供肌肉筋膜的舒緩恢復。

而按摩球可輕鬆放入包包中，是一款小巧、理想的有效按摩工具。無論是久坐導致身體僵硬希望放鬆的上班族、抑或是希望消除健身疲勞的人們，皆可隨時用按摩球進行自主按摩，對舒緩「放鬆」繃緊肌肉，非常有效！

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3. 輕量啞鈴教學

啞鈴是所有重量訓練中不可或缺的一環，能提高您的深蹲、弓步以及二頭肌彎舉強度。首先雙腳打開與肩同寬，膝蓋微微彎曲，雙手朝下分別握住啞鈴。再將雙手打開至180度水平後再緩緩放回中間。「小重量，多次數」的訓練方式偏向於增強耐力，降低體脂。初學者在掌握動作技巧前，應從較輕的重量開始訓練。

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