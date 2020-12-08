01空間｜活動優惠三重賞

聖誕就到啦！想送一份獨特禮物，又想慳到盡？「01空間」聖誕優惠倒數月曆就幫到你啦！即睇點樣慳住過聖誕啦！😍

由即日起至12月31日期間，「01空間」聖誕優惠倒數月曆推出活動優惠三重賞，數十個本地手作工作坊，提供過萬元折扣優惠，兼賺取雙倍積分，換購豐富禮品！工作坊可於2021年3月31日或之前預約上堂日期及時間，還可預先計劃情人節禮物及活動，賺盡活動優惠👍！

第一賞 過萬元折扣優惠：12月31日前，到「01空間」報名指定手作工作坊，輸入推廣碼：【XMAS2020】，最高激減$1,600。多用多減，不限次數。

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第二賞 精選活動雙倍積分：成功報名後，得2,512「01積分」；特選６個工作坊更享雙倍獎賞，得5,024「01積分」。獲發積分獎賞次數不限。

＊派分活動受條款及細則約束。

第三賞 豐富禮品：積分到帳後，前往「會員專區」換購心水禮品。

精選禮遇：

１. $50/$100現金禮券 ：

3,200-3,800積分：加 $25 - $30 即可換餐廳/餅店 $50 現金禮券

5,000積分：加 $66 即可換藥妝店 $100 現金禮券

２. 冬日之選：

1,500積分：加 $150 即可換再生+滋潤護手霜

2,100積分：加 $145 即可換保溫壓力襪褲

2,800積分：加 $360 即可換陶瓷暖風機

３. 抗疫必備用品：

1,800積分：加 $5 即可換購 ７片醫療級口罩

3,300積分：加 $240 即可換 10 支免洗消毒凝膠(包送貨)

４. 小型電器：

9積分：加 $199 即可換購身體水分測脂磅 999積分：加 $135 即可換購雙層電熱蒸煮飯盒

5. 美食：

999積分：加 $9 即可 9 安士小樽爆谷

1,380積分：加 $8 即可換購馬卡龍一件

（所有獎賞數量有限及不定期上架，按此瀏覽更多心水獎賞）

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