港鐵公司星期二（3月26日）宣佈，平均票價將增加3.09%，並稱已照顧了市民的負擔能力。



港鐵票價按機制調整，加價的結果可以說早定。早前已知綜合消費物價指數按年上升2.4%，而港鐵的物業發展利潤能只為票價拉低0.6個百分點的增幅。加上星期二公佈的運輸業名義工資指數按年增加5.2%，方程式因而得出3.2%的加價結果。

雖說這次加價再次觸及封頂機制，增幅不能高於本港家庭月入中位數按年上升了的3.09%，但加幅只會延後兩年實施而非取消，市民早晚要付出代價。

港鐵去年利潤77.8億，當中42.8億來自經常業務，20.8億來自物業發展。中期及末期股息合共每股1.31元，相當於港鐵與股東分享的利潤高達81.4億。但是就因為票價調整機制，港鐵現在又可以名正言順、大條道理上調票價。這是為什麼去年票價機制檢討後，我們直斥政府生生世世厚待港鐵。

雖說新機制下，票價調整與物業發展的利潤直接掛鈎，例如賺50億或以下即扣減0.6個百份點加幅。但政府不顧諮詢收到的反對意見，同意港鐵取消特別扣減以及分享利潤機制，為現在的3.2%加幅埋下伏線。如果0.6個百分點的特別扣減仍在，現在會否仍有觸及封頂機制的高加幅？如果分享利潤機制仍在，市民還可以享有總共1.25億元的優惠回贈。

去年運輸及物流局局長林世雄形容新機制是「政府和港鐵花了最大心機和誠意得出的成果」，又說市民「能夠從一個溫和的票價調整幅度和各項票務優惠中受惠、有獲得感」。現在多少市民會對此認同？即將生效的3.09%加幅、延後兩年的0.11%加幅，市民有獲得感嗎？

立法會議員田北辰批評票價機制未包括車站及商場租金和廣告收入，加幅因而未獲扣減。議員張欣宇亦認為應改以港鐵基本業務利潤掛鈎，不只看物業發展。這些都不是新意見，上次諮詢已有建議認為港鐵基本利潤達到某水平便不應提高票價。我們甚至提出港鐵應以物業及商場的百億利潤來補貼車務經營，使票價大幅減少六、七成。問題只在於作為大股東的政府，作為主責官員的運輸及物流局局長，是否願意締造更公平、更有利於基層市民的鐵路服務。