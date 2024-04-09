香港經濟向好，但坊間執笠成風？

「舉辦多項刺激本地消費的活動， 並會宣傳全港各區的特色， 推動本土經濟及本地遊的發展」；「舉辦一連串主題節目和推廣活動， 以發揮香港現時在購物飲食等方面的優勢」；「舉辦高層次的商務會議，讓國際商界領袖雲集香江」；「恢復本地及國際社會對香港的信心，促進商貿及本地消費，吸引海外商人來港經商」⋯⋯



以上所說，並非現在、2024年香港拼經濟、搞盛事，而是21年前、2003年香港政府為了重建經濟活力而做的事。

那年政府動用10億元，「在本港、國際及內地展開全面的活動，恢復香港的清譽，並重建經濟活力」。

政府邀請了利物浦來港作賽，以及中國籃球國家隊聯同美國NBA球星姚明來港。旅發局推出了「香港歡迎您」主題，在兩個「好客月」期間選定一天為「好客日」，邀請全球業界和傳媒代表來港，參與連串大型矚目的盛事，為香港營造宣傳效應。還有2003福布斯美國行政總裁論壇，以及2004福布斯全球行政總裁會議，都成功爭取在港舉行。

盛事無法一一盡數，但與如今所見，不無相似。「藝術三月」有巴塞爾藝術展Art Basel、國際潮流文化盛事ComplexCon等，商務方面有「裕澤香江」高峰論壇、世界合一論壇，以及Milken Institute舉辦的全球投資峰會，周末剛舉行了香港國際七人欖球賽則是體育盛事的代表。

此外，特首李家超預告4月多個大型國際會議展覽會將接連登場，例如香港貿易發展局的香港國際春季燈飾展、數字經濟峰會、香港國際創科展等，將帶動住宿、餐飲、零售、娛樂等行業的經濟活動，令多個行業受益。

所謂「橋唔怕舊，最緊要受」，2003年香港成功從谷底反彈，經濟重拾增長，可以說是現在我們對的信心基礎之一。特首亦提到，機場客運量「預期今年底能完全回復至疫情前水平」，「從宏觀來說，香港未來的經濟發展是正面的，例如我們預測將來的經濟增長是介乎百分之2.5至3.5之間」。

不過坊間的感覺似乎是另一回事。市民排隊買「兩餸飯」、「10蚊飯」，30萬人在網上加入「執笠關注組」，基層尤其要「錫住荷包」，用不同方法減省十元、八元開支。正面角度看，這反映了香港人有創意，懂得靈活走位。但另一個角度看，這是否代表市民掙扎求存，甚至面臨「賤物鬥窮人」的緊縮日子？

尤其要記得的是，過去兩年香港沒有如歐美社會般物價大幅上漲，一個重要原因是樓價下跌，減輕了部分人的住屋成本。但在2月財政預算案宣布撤辣後，樓市已經重拾升軌，加上過去一年的租金持續上升，可以預期市民的住屋開支又再增加。結果會否是香港人一方面每月花兩萬供樓或租樓，另一方面只能排隊買「兩餸飯」、「10蚊飯」？這樣還是不是「開心香港」，市民還有多少心力可以生兒育女、享受天倫之樂？

「橋唔怕舊，最緊要受」的另一面意思，也就是方法最忌不奏效。香港的地租成本在過去廿年累升太多，很多餐廳和小店大半個月的生意都是白做，打工仔出糧即扣減了一半，這也是為什麼北上如此吸引，而同時南下人流不多。北上不是香港市道差的原因，而是經濟結構不健康的結果。在這樣的市場結構下，如果仍然只是搞盛事、辦展覽、做宣傳，「橋唔怕舊，但受唔受」？不只香港人要「食腦、有橋」，政府更要勇於面對改變而改革經濟，帶領香港冒出新優勢、新力量。