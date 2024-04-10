日舊失修、外牆剝落、劏房林立、違規僭建、易生意外……佐敦舊樓可以說是內城區的典型例子。



華豐大廈今個月剛剛踏入60年樓齡，旁邊的美明大廈只年輕一年，斜對面、以前毗鄰嘉利大廈的香港體檢中心落成於1967年，馬路對面的立信大廈更舊，建於1959年。

作為60年代在油尖旺區大批落成的樓宇之一，華豐大廈位處彌敦道及佐敦道交界，對正地鐵站出口，解釋了為什麼它雖是舊樓，人流卻依然不絕。一樓的舊式鐵館屹立三十載，其健美中心的招標已經儼如地標。

佐敦華豐大廈4月10日發生三級火，多名住戶要由消防員以雲梯救出。（馬耀文攝）

樓高16層，每層16個單位，華豐大廈商住混合，在一樓健美中心的樓上，進駐了不少醫館及賓館。後者尤其以交通之便利，專做內地遊客的生意。惟過去「華豐大廈」出現在新聞，通常亦離不開掃黃、掃毒，再其次的就是火警。例如2001年尾三樓的賓館起火，半年後又有另一場火警，2007年尾至2008年初的兩個月內更曾四度起火。

隨着樓價攀升，華豐不少單位給用來作「劏房」出租，一個狹小空間動輒叫價5000元、6000元。即使環境欠佳甚至火警頻生，但一分鐘即達地鐵站，方便市區上班同時減省交通開支，始終有其市場。

對面街的前嘉利大廈大火教訓深刻，當年胡國興完成調查後，除了建議改善消防應變及指揮安排，亦直接催生了《消防安全（商業處所）條例》，以改善大廈的消防安全，當發生火警時一來要阻止火勢蔓延和確保建築物結構完整，二來要讓大廈使用者能安全逃離火場，三是使消防員能安全及順利進入火場進行滅火和拯救工作。

2020年油麻地八死一級火後，消防處及屋宇署亦展開了特別行動，巡查60年樓齡或以上約2800幢住用或商住樓宇，包括九龍城區、油尖旺區以及灣仔區等較多舊樓的地區。理論上，當局應已就違規事項採取適當執法行動，以確保消防及樓宇安全。不過這次華豐大廈的三級火卻造成了至少五人死亡，相信顯示了舊樓的消防安全仍然令人憂慮。尤其是華豐大廈已有業主立案法團，理應對過去作為起火原因的電線問題，以至樓宇的消防安全作出完善。相較之下，「三無」舊樓的危險有多大，更是可想而知。

特首李家超表示，會調查起火大廈有否違規建築，「解決劏房問題」工作組亦會聽取不同人士意見，全面審視劏房問題。（梁偉權攝）

根據政府統計，全港「三無大廈」約3100幢，雖說較十多年前的逾6000幢相比已大幅下降，但數目仍然不小。再者，60年以上樓齡的樓宇愈來愈多，除了華豐大廈所在的油尖旺之外，九龍城和深水埗亦是舊樓林立。不論是否「三無」，就算成立了業主立案法團，有否積極跟進安全、盡可能減低安全隱患，亦不是沒有疑問。

事實上，油尖旺區議會不久前才討論了「三無」大廈的管理問題，提到希望關愛隊探訪以了解「三無」大廈的實際情況，以及未能成立居民組織或聘用管理公司的根本原因 。惟民政處代表回應指出，要由區議員自行聯絡關愛隊，以及由區議員來了解未能成立管理組織的根本原因。在完善地區治理後，政府部門在行政主導的大原則下是否發揮好應有角色，恐怕存有疑問。

舊樓巡查以及「三無」大廈的管理，坦白說只是表層工作。歸根結柢，為什麼舊樓失修、劏房林立，涉及的是城市更新、舊區居民經濟能力等結構問題。若然基層始終受制於客觀條件所限，他們的居住環境始終難以大幅改善，成為這個自詡國際都會的不幸一面。倫敦格蘭菲塔大樓的沖天大火曾經叩問英國人良知，把低收入階層的窘苦、向富人利益傾斜的城市規劃擺上枱面檢視。在油麻地唐樓大火才三年多後，這次再發生佐敦舊樓奪命火警，香港何時才願意正視基層惡劣的生活環境，追求居住正義以至社會公義？