高雄大火訴說着貧窮悲歌

高雄城中城大樓於本周四（14日）凌晨火災，導致近百人死傷，揭示當地積存已久的長者及貧窮問題。更重要的是，這些災禍在包括香港在內的各個城市不時發生，解決問題不能只着重於多少新建設，同時要根治社會痼疾。



今次火災死傷者多是長者和體弱人士，官方統計死者平均年齡達62歲。消防員在救火期間發現樓梯間充滿雜物，居民直斥有防火門被拆導致火勢蔓延，正正反映大樓缺乏管理，弱勢群體長者被忽略。

城中城大樓在1981年完工後，百貨公司、戲院、舞廳酒樓、溜冰場先後進駐，繁榮一時。而大樓座落的鹽埕區也曾是市中心行政區，相當熱鬧。後來因為商業區轉移，加上大樓缺乏管理，又多次遭遇大大小小火警，繁榮不再。商業樓層空置，內部破落不堪，較高樓層成為住宅並設立劏房，而因為房價租金低，有些單位售價只需50萬元新台幣，租金只需3,000元，故吸引了老弱窮人入住。

當地民眾早已戲稱大樓為「高雄第一鬼樓」，政府官員沒有理由不知道內裏亂象，只是視而不見。難怪前任高雄市長陳菊在社交媒體留言哀悼後，被網民怪責為何執政多年卻不在任內改善大樓的消防安全，推動市區更新。

高雄鹽埕「城中城」10月14日凌晨發生大火。（Facebook／高雄大小事截圖）

災後高呼滅貧 卻無以為繼

不少媒體報道火災為台灣少見，對上一次是1995年台中市餐廳大火。若然我們把眼光擴闊一點，這樣與社會低下階層相關的火災，一次明顯案例是2017年倫敦的格倫費爾大樓大火。倫敦大火揭示了屋宇管理單位失職，市政府漠視住戶的投訴報告，翻新外牆時為了降低成本用上易燃物料等，通通成為火災的遠因。儘管格倫費爾大樓身處英國富裕的肯辛頓區，政府和社區其實早有能力改善大樓的建造和環境，基層民眾的居住安全卻不獲重視。

另外，2005年颶風卡特里娜侵襲美國新奧爾良，非裔美國人遠較白人受苦，例如水浸最嚴重的地區是非裔社區，當政府呼籲居民撤離，他們沒有代步工具和金錢離開。相同的是，隨時日過去，民眾和政府的關心漸漸淡化，貧窮、種族隔閡等仍然長存。例如倫敦大火中的六個家庭至今仍然住在中轉居所，因當地缺乏廉價的社會房屋而未有永久住處。

回看香港舊樓數以千計，不少同樣集合了因為貧窮而成的問題，包括劏房、老弱者缺乏社交支援、缺乏資源修箿物業、缺乏教育水平管理樓宇等。貧窮是日積月累，必須持之以恆而且多管齊下地解決，政府角色可謂責無旁貸，必須在下次災禍前讓每個人有合適的住屋環境，包括最小居住面積和最基本的設施和服務。

滅貧、除災禍 安居是必然一步

政府今年初建議修例，賦予部門「入場權」，先為有安全風險的舊樓進行提升消防安全設備工程，再向業主收費。政府化被動為主動，值得肯定。消防和清潔支援亦可考慮恆常化並提供津貼，鼓勵業主參與大廈管理見證成效。

進一步來說，公營房屋部門要加緊推動舊區的復修或重建，一個廉租單位已經解決了不少基層的生活難關，例如有餘力把更多收入放在醫療和學習，改善生活質素。各界渴望香港終結劏房，背後目的就是見到基層市民安居。舊樓復修重建固然要花政府大量資源，但如果支出能夠長遠令萬千市民生活脫貧解困，減少社會的潛在隱患，政府還是值得推進。