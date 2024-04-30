星期三（5月1日）就是勞動節，行政長官會同行政會議今天（4月30日）拍板通過最低工資新機制。對於廣大勞工，這是不是一份勞動節禮物？



現行機制「兩年一檢」，坊間早有質疑。立法會多名議員亦曾向政府當局表示，以統計處前一年的數據釐定下一年的法定最低工資修訂水平，令調升嚴重滯後於市場情況及整體經濟，並不可取。由王沛詩領導的最低工資委員會在檢討機制研究報告中建議改行「一年一檢」，並獲行會同意，總算是順應了社會及議會訴求。

其次，委員會建議引入可加不減方程式，明年起最低工資的調整幅度（%）直接等如整體甲類消費物價通脹（ 下限為零 ）加上「共享經濟繁榮」因素（下限為零），而不再如以往般由委員會參考「一系列指標」、公眾意見等因素磋商而成，做法更加公開透明，符合坊間期望。

然而，「共享經濟繁榮」因素指「最近一年的實質本地生產總值的增長率」減「最近十年的實質本地生產總值趨勢增長率」再除五，換言之就算最近十年每年錄得5%經濟高增長，但由於增長率維持不變，按照這道方程式得出的結果仍然為零，無助增加最低工資水平。

又例如，就算最近十年經濟增長率為3%，而最近一年錄得5%，兩者相減後的2個百分點仍然要除五，亦即只能令最低工資的調整幅度增加0.4個百分點。以目前的40元最低工資計算，「共享經濟繁榮」因素只能推高增幅0.16元。

這樣算不算「共享經濟繁榮」？

「每年一檢」和「可加不減」乍聽之下是對勞工的一份禮物，但本質上新機制仍然離不開「跟通脹」的主調。問題是本港的最低工資本已定得過低，未來五至十年它主要只跟隨物價上調，相當於維持實質水平不變，非但無助最低工資追上應有水平，實際上更有如阻止了這個進步的可能。

為什麼說最低工資定得過低呢？根據勞工處的官方計算機，一周工作五天，每天工作10小時，最低工資只得8800元；就算一周工作六天，換算月薪亦只得10400元。當劏房月租中位數已經突破5000元大關，吃個午餐動輒也要50元以上，最低工資在香港還能有什麼生活呢？縱然「餓你唔死」，但亦僅此而已。

或許，香港的最低工資就只是為了「餓你唔死」？如果是要共享經濟繁榮，為什麼我們的最低工資水平從不考慮社會的經濟成果，其他階層的收入水平？香港目前的每小時工資中位數是80.1元，40元的最低工資相當於中位數一半也沒有，政府是不是應該正其名為「貧窮工資」？

勞工及福利局局長孫玉菡認同新機制，認為能夠「減少社會對每次法定最低工資調整幅度的爭議」。但他沒理由不知道港鐵票價按機制調整，但社會對加價的爭議仍然存在。問題在於機制若然未能符合社會公平、經濟公義，方程式就容易淪為維持利益傾斜、不思進取的藉口。

勞工界一直爭取以時薪中位數六成為最低工資水平，並非沒有道理。同樣是方程式機制，卻能夠令低收入勞工跟上主流打工仔的收入增長，真正共享經濟繁榮，收窄貧富懸殊，甚至有望減輕政府的扶貧開支，同時增加基層勞工的消費能力。但如果最低工資只是為了「餓你唔死」，就難怪我們沒有朝這樣的方向走。