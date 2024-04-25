五一勞動節將至，勞工界趁機爭取最低工資加至55元。傳媒要問業界反應，一如所料就是找立法會議員張宇人，而這位飲食業界代表又一如所料地狠批勞工界「獅子開大口」。



「『大口』肯定開，永遠不停地開」。張議員這樣說，大家都見慣不怪，十多年來的外號名不虛傳。這次他進一步指出，人工高了就要縮減人手，服務水準因而下降，所以顧客現在都北上深圳消費。透過這種「從而」式歸因推論，最低工資竟成為了市道疲弱的原因。

只要翻查政府統計數據，可見零售業和餐飲業的平均薪金較1999年大約增加了六成多，與此同時零售商舖的租金指數升了七成多，售價指數更加大漲了三倍幾。就當商戶賺不到錢，但這是因為最低工資太高，抑或是舖位成本所造成？「『大口』肯定開，永遠不停地開」這句話，應該用來形容勞工界抑或業主？

澳門同樣面對市民北上消費，但他們的特首卻能夠一針見血地指出，「千錯萬錯都是當時樓價炒得太高」，業主才會為了供款而加租，小商戶才會捱不下去。香港的地產商陳啟宗星期三（4月24日）在一個研討會上也表示，香港過去太依賴房地產市場，但香港的地價和樓價已達到世界最高峰的地步，不可能永遠持續下去。同場的恒基兆業地產首席財務總監馮孝忠亦提到，外地專才在香港不容易「搵夠租」。

研討會以「拼經濟，如何拼？」為主題，明顯響應了政府「拼經濟」的議程。本周五（4月26日）就會卸任恒隆集團董事長的陳啟宗寄語香港人要改變靠地產「搵快錢」的心態，「歷史已經充分反映與證明，過往很多輝煌的經濟成就不一定能持久存續下去」，「不要讓歷史成為香港今天向前的一個障礙」，無疑是對政府「拼經濟」的重要提醒。

其實早在1999年，時任特首董建華已在《施政報告》指出，「經濟增長不能過分倚靠資產價格膨脹」，並期許「當社會上求知、務實和創新的活動日趨普及，蔚然成風之時，就是香港經濟再創高峰之日」。只不過沙士之後經濟復甦，又適逢美國長年維持極度寬鬆的貨幣政策，才又造就香港經濟迷失於尋租遊戲之中。

兩年前美國聯儲局開始激進加息，當時我們已經指出「這有可能刺破本地樓市的泡沫」，「全球性的經濟衰退風險也令香港的企業經營面臨更大的挑戰」。我們當時就告戒政府不要以托樓市來「穩經濟」，而須促使資產市場軟着陸，並為經濟轉型做準備。地租炒高牽連做生意、生活成本無法負擔，現在已經成為所有人的共識，甚至是切膚之痛。食肆租舖動輒十萬起跳，這個結構問題沒有解決，身兼行政會議成員的立法會議員反過來對那一千幾百的工資增幅錙銖必計，試問香港如何拼經濟？