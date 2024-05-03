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T4主幹路雙程雙線，接駁城門隧道公路／青沙公路與沙田路，全長2.3公里，包括1.4公 里的高架道路、0.6公里的地下行車道、0.3公里的地面道路。原本71.6億元，經修訂後改用成本較低的傳統物料建造隔音屏障、縮減一部位於大涌橋路的升降機和橫跨城門河道的單車天橋等，總共節省3.5億元，最新造價68.1億元。

2.3公里68.1億元，相當於每米300萬元。立法會和社會有爭議，沒有人會感到意外。不過有兩點沒有爭議：造價貴，以及繁忙時間沙田不少主要路口和迴旋處均十分擠塞，尤其是大埔公路（沙田段）。如果可以，還有第三點沒有爭議：沙田繞道在落成後能大幅減輕大埔公路（沙田段）的交通壓力。即使是城門河以南的三個路口，政府亦預計2041年沙田繞道若已落成，上午繁忙時段的容車量就算沒有T4亦只是缺2%至6%。

分歧在於沙田繞道最快亦要2039年才落成，此前應否用68.1億元紓緩目前的交通壓力？

反對者認為不值得，長遠可以等沙田繞道解決問題，短期可以修訂T6橋的設計以分流交通，紓緩城門河以南三個路口的擠塞情況。政府卻堅持沙田繞道未能解決燃眉之急，修訂T6橋的設計亦需要時間，不能及時紓緩交通問題。如果為了省成本而大幅修改T4設計，最少額外又要三年時間重走流程，同樣遠水不能救近火。

很明顯，不同方案各有好壞，涉及不同價值判斷，並不是所謂蘋果對蘋果的比較。行車快一點、慢一點，紓緩早一些、晚一些，成本高一點、低一點，不同人有不同取捨。運輸及房屋局一句「T4號主幹路方案為最能兼顧主幹路的功能性和具成本效益 ，並能夠平衡各方利益的最佳方案」，等如意見不是聽不到，但他們的取捨還是照舊。

如果環境及生態局也是如此堅決，多好？垃圾徵費透過按量收費以創造經濟誘因，明明能夠鼓勵社會各界從源頭減廢和加強回收，從而降低整體廢物棄置量。但因為有輿論批評「擾民」，前線清潔員工、垃圾收集商的工作增加……局長於是說「在『先行先試』看到的確有很多問題產生，很多人會覺得比較繁複，最重要是我們看到可能對前線清潔工人或管理人員造成額外的工作，工作量大，他們都表示工作很辛苦」。

幹路規劃不同方案各有好壞，環保政策何嘗不也涉及不同價值判斷，並不是所謂蘋果對蘋果的比較？減廢重要一點，抑或擾民問題大些，謝局長如果有林局長的決心，是否也可以說一句「垃圾徵費為能夠平衡各方利益的最佳方案」？被指鋪天蓋地宣傳、僅2.3公里卻花費68.1億元的T4主幹路也通過了，垃圾徵費沒有辦不到的理由。