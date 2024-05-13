律政司司長林定國喜歡用淺白的語言。美國是胖虎，但他不是大雄，現在他亦不是蠢過隻豬。「不會的，對我而言沒所謂，但當然我不希望別人這樣說。」司長以己為例，無非要表明23條立法並沒有禁止市民批評政府，官員亦要有氣量，歡迎社會上的不同意見。



「如果大家理性理解法律，都會知道什麼可以做，什麼不可以做。無謂擔心，自己嚇自己。」林定國雖然用淺白的語言，但不代表與普羅大眾一定connect。坊間看見報章每篇評論都加上「絕無意圖煽動憎恨」，身兼律師的立法會議員自我審查社交平台，憂慮豈是無的放矢？官員有時聯想力豐富，幾個「從而」就把問題說得很嚴重，幾句批評就想到了社會騷亂。就連幾份舊報紙，身兼資深大律師的行政會議成員也奉勸最好丟掉，避免瓜田李下云云。如果電台節目主持人信心篤定，又何須向司長表示希望每位政府官員都有接受別人意見的氣量？

接受批評既要氣量，也要自信。鄧小平先生四十年前向港澳代表說，「我們不怕他們罵，共產黨是罵不倒的。」這就是自信。現在香港有了《香港國安法》和《維護國家安全條例》，政府官員有沒有同樣的自信，說「我們不怕他們罵，特區政府是罵不倒的」？動輒劍拔弩張，事事嚴正駁斥，這樣的政府就不是罵不倒，而是罵不到了。

法律不但不禁止批評政府，政府更加要歡迎不同意見。這不是個別官員有沒有的雅量和自信的問題，而是多數批評都能夠令政府考慮得更全面，政策更周全。特首李家超引入紅隊概念，在制定政策的過程中預先提出批判和反對，正是出於這個道理。為什麼垃圾徵費要先試先行？這不應該是為了拖延不做、不了了之，而是在過程中聆聽意見，包括批評的意見，繼而修訂方案，令政策更臻完善。

所以香港社會是否可以暢所欲言，特區政府是否歡迎批評、接納不同意見，不只關乎香港是否保持既有特色，更影響香港特區的良政善治。沒有坊間的批評，下情不能夠上達，官員怎會知道政策考慮不周，小商戶面對怎樣的困境，小市民生活環境如何？中國共產黨視脫離群眾為最要警惕的危險，特區政府豈不也是這樣？國家主席習近平形容香港最大的民心就是盼望生活變得更好，政府要做到「民有所呼，我有所應」，前提當然是官員直面社會民情，廣納百川。

香港現在或許未算是百廢待興，但至少也在逆水行舟。零售旅遊不振，金融大不如昔，貨運物流下滑，市民如果只是罵官員蠢過隻豬，大概已經值得慶賀，總比哀莫大於心死為好。對於每一句批評，每一個意見，林定國相信政府所有同事都有能力和氣量接受。社會同樣如此希望，縱然未必有的司長那樣的信心。