要看到由治及興的好處，不是樂觀抑或悲觀的問題，那是唯心論。港澳辦主任夏寶龍提出實現由治及興的五個「需要」，那才是由實際出發。



守牢國家安全的底線以及堅定「一國兩制」，許多人談了許多，在此不贅。另外三個「需要」，先說「需要」把香港的獨特地位和優勢鞏固好、發揮好，使一個個「金字招牌」更加閃亮。夏寶龍說得客氣，香港也不用妄自菲薄，我們的確擁有不少「金字招牌」，包括最自由經濟體之一、最重要的國際金融中心之一、最重要的貿易中心之一、最大的航運中心之一、法治水平最高的地區之一、重要的證券市場、重要的國際銀行業務中心、重要的保險市場、最大的離岸人民幣業務中心等。

但是話鋒一轉，夏寶龍直指「傳統優勢不是一成不變的，『金字招牌』也不是一勞永逸的」。先不說傳統優勢會否失去，香港作為國際城市，競爭本就激烈。君不見我們是「之一」、「之一」、「之一」嗎？那就是說，還有許多城市或者經濟體都有此等優勢，甚或比我們做得更好。新加坡的金融日益蓬勃，大灣區內地城市的貿易航運急速發展，香港儼如逆水行舟，不進步就是在倒退。

夏寶龍說得很具體，人才、科技和創新是三大要素。「新一輪科技革命和產業變革正在孕育新質生產力，意味着科技創新將催生以高科技、高效能、高質量為特徵的先進生產力質態。」但莫說涉及百萬人的電子選民登記冊，就連只得幾萬人使用的文憑試點名程式也可以故障，我們談何高端創新、金融科技、數字經濟？「南金融、北創科」聽起來不錯，北部都會區以創科產業為經濟引擎方向正確，「六大優勢產業」也說了十多年，我們是否構築了香港競爭新優勢？如果沒有，又是為什麼？

在第四個「需要」中，夏寶龍能夠斷言國家「過去沒有因為『中國崩潰論』而崩潰，現在也不會因為『中國見頂論』而見頂，更不會因為『產能過剩論』而停滯不前」，底氣何在？正是中央堅持深化改革開放，深入推進改革創新，堅定不移擴大開放，著力破解深層次體制機制障礙。如果中共墨守成規，還在搞大水漫灌，沒有去產能、去庫存、去槓桿，現在內地經濟會是何等模樣？如果香港不是貪圖一時安逸，延續尋租經濟和資產泡沫，現在我們又會否更有底氣面對銀根收緊？

不用夏寶龍提醒我們說，「當前粵港澳大灣區建設已進入加快速度、縱深推進的新階段，香港應該全面深入參與」。只要看看去年馬克龍和今年耶倫先後訪問廣州，我們就應該知道廣東省在「雙循環」的戰略格局中何等重要。大灣區的重要性只會有增無減，問題在於我們甘於後人，抑或能夠承擔牽頭角色。「不斷優化自身經濟結構，打造新的經濟增長點」是非常具體的兩個要求，「開創香港高質量發展新局面」意味現在仍在舊局面。

不論是「傳統優勢不是一成不變的」，抑或「打造新的經濟增長點」，兩者皆離不開改變、革新之意。第五個「需要」——主動適應新形勢新挑戰、展現新擔當，因此絕對不是「by the way」，而是「last by not least」，甚至可謂貫穿四個「需要」之關鍵。香港的產業、模式、動能發展不變，如何提升國際競爭力？香港不優化自身經濟結構、打造新的經濟增長點，如何作為國家對外開放的門口、「雙循環」的接點？

毫無疑問，工商界要順應發展大勢，激發創新創造活力，探索新產業、新業態，但政府更須積極識變、應變、求變，多用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題。這是夏寶龍所說，「行政長官和特區政府作為當家人、第一責任人，一定會把高質量發展作為第一要務」的意思，呼應了國家主席習近平所說的「行政長官和特別行政區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人」。這也是為什麼在四個「堅信」的對象中，特首和政府理所當然地排在商界、社會、青年之先。政府不開拓進取、靈活應變，商界、社會之變無從談起。官員若用昨天的老眼光看待今天的新形勢，又怎能鼓勵坊間用昨天的舊思維解決今天的新問題？

夏寶龍堅信行政長官和特區政府一定會把高質量發展作為第一要務，以更有力舉措推動香港由治及興，《香港01》亦如此堅信。因為這不只是夏寶龍的信心，更是中央表明的要求，賦予了這份堅信一個實際意義。不論是樂觀抑或悲觀的人，政府應該以客觀的行動和成績來讓他們看見由治及興的好處。