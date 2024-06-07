打擊公屋濫用未夠全方位

房屋署署長羅淑佩表示，第二輪25萬個公屋入息及資產申報已回88%，仍未交表的2.8萬住戶已跌入她的雷達，須在限期內交回申請並附上書面解釋。



第二輪申報中約1200戶已主動交回又被收回單位，另外她亦透露向內地查核後，9個公屋戶因資產超標而被收回單位。針對富戶濫用公屋問題，署長形容現時是全方位打擊。

雖然我們一直認為目前公屋的入息或資產條件過嚴，脫離了社會實際情況。但毫無疑問公屋始終是公共資源，不應該被濫用。如果住戶確實已有私人住宅，或達到一定的富裕程度，他們的公屋應該留給有需要的人居住。

根據署長所說，興建一個公屋單位需要90萬至100萬元。但市民入住公屋後，每個月可以省下在私人市場約一萬多元的租金，也就是五到六年已經相當於建造成本。住戶多了的錢用在消費又好，投資子女教育又好，大致來說對基層住戶和經濟市道都是雙贏局面。興建公屋的90萬至100萬元與其說是開支，不如說是社會投資，值得多做。

由於未來兩年屯門、東涌、新界北等地區都會有公屋落成，羅淑佩有信心公屋輪候時間會降至4.5年。但只要傳統公屋和簡約公屋單位有一成多延誤落成，根據團結香港基金的推算，公屋輪候時間在2026/27年度仍會達到5.2年，因此沒有鬆懈的理由。

再者，雖然居屋復建後自2016年起陸續落成，但落成量佔比仍然只是15%，遠遠不夠滿足社會需求。最近攪珠、涉及長沙灣麗玥苑和鑽石山啟鑽苑等的新一期綠置居，便超額申請23倍。之前交通不方便的觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑和安麗苑最終亦以70天全數售出，反映無論綠表或是白表買家對資助出售房屋的需求大，社會上很多經濟負擔能力不夠的市民需要房委會幫助置業。當局要全方位打擊富戶濫用公屋，就不能夠不大幅增加居屋供應。

換個角度說，只要將這批超出目前公屋入息或資產水平、但又未夠能力在私人市場置業的龐大夾心階層轉移到居屋單位，自然可以打擊濫用公屋問題，騰出單位供基層租住。樓價難以負擔同時資助房屋不足的問題，又是否在官員的雷達之中？