恩威並施｜停止公屋富戶的捉蟲遊戲

香港房屋署（房署）近年經常高調宣傳「收緊」公屋富戶政策，打擊濫用公屋的情況。房署要求租戶每兩年須申報經濟狀況，申報在本港是否持有住宅物業。截至去年12月，房署宣布因濫用而收回的公屋單位接近2,100個。房屋署署長羅淑佩表示，2024年期望收回逾2,200個濫用公屋單位。雖然創了回收最高紀錄，但富戶政策對改善公共房屋供應量能有多少的成效？對香港公共房屋有什麼正面影響？



截至 2023年10月，香港公屋單位數目約818,200個，因濫用而被收回的公屋單位2,100個，佔全港公屋單位的0.26%，不足一個百分比。2023年第三季，約有132,000宗一般公屋申請，上樓平均輪候時間為5.6年。那2,100個收回單位對於132,000宗申請，能否成為單位供應一個重要部份？對於現在的公屋輪候申請人有什麼顯著的幫助呢？ 處理所需的行政費用是否乎合成本效益？

香港房署於2023年第三季開始與物業管理公司（物管）合作，鼓勵物管人員在巡樓期間，若發現有些公屋單位很久沒有人出入或丟空，便應向房署報告。若房署確認舉報成立並成功收回單位，會於物管公司的查核評分中「加分」，有利物管公司日後投標的中標機會。

房署把審查公屋富戶的責任外判給物管，物管會否變成公屋警察呢？物管員工有否被賦予法律的權力去執行這些舉報工作呢？他們是否需要接受偵探訓練？在物管日常工作裏會否與居民製造更多的衝突？會否出現有居民賄賂物管的情況？物管會否變成不是服務公屋居民，而是在監控居民呢？很多這樣的執法問題是需要詳細考慮的。

房署聘請9,840名公務員、658名合約員工，共10,498名職員。分別隸屬四大部門︰策略處、發展及建築處、屋邨管理處及機構事務處。香港共有193條公共屋邨、約216萬人居住在公共屋邨，平均每一名房署員工面對205名公屋居民；應否再增撥人力資源去追查公屋富戶？而且去年找出公屋富戶佔整體單位數目不足1%，追查富戶除了需要額外人手外，還會製造大量文件；在這方面再增加行政資源是否值得？

最大問題是為居民製造不必要的心理壓力，房署為了鼓勵市民舉報濫用公屋情況，將可透過網上電子表格和舉報熱線收集濫用公屋情報。政府經常說「安居樂業」製造「幸福感」，現在居民可否「樂業」呢？其實公屋濫用情況不是十分嚴重，房署設立舉報機制，製造居民的壓力，是否值得這樣做呢？互相舉報的文化是否真正能夠解決香港公共房屋問題？

房署應該把精力放在提升公屋服務的質素，由單位建設提速提量、建築設計、配套設施至管理服務等；令市民產生有幸福感。如果增撥資源去審查富戶，若未來幾年政府財政出現緊縮的時候，政府還有沒有資源去做呢？其實有很多財政問題需要長遠考慮的。

香港最多公屋單位的地區是觀塘區，觀塘區內共有34個公共屋邨，近15萬個公屋單位。最少公共屋邨是中西區（一個西環邨、636單位）及油尖旺區（一個海富苑、 3,761單位），而有最多單位的公共屋邨是葵涌邨，共13,742伙。公共屋邨跟地區行政如何有效地對接？房署是否應該考慮如何和區議會合作，加強地區行政以配合公屋居民的生活需要？

現在最重要的是社區發展而不是「捉蟲」，房署把富戶數目誇大了，變成抽出富戶就能解決房屋問題，這是邏輯上的錯誤。制止濫用公屋當然要做，但是要合理地做。現在房署把物管角色改變，先假設所有公屋住戶都是罪犯，要他們證明自己沒有罪。從另一個角度，是否可以用一些誘因讓富戶自行交還單位？加強誘因比執法有用，甚至研究是否可以出售公屋單位。很多研究可以做。

房署應該在管理效率上考慮，解決濫用問題不是單純在「捉蟲」。立法會議員應該集中精力監督房署，有效提升公共房屋服務。可參考新加坡的房屋政策，80%的新加坡永久居民居住於政府建造的組屋，新加坡人越住越大、越住越有質素。香港就仍在高調玩「捉蟲」，其實香港政府應好好的向新加坡學習。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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