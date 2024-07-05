英國大選｜保守黨和工黨的奇恥大辱

英國大選塵埃落定，保守黨吞下有史以來最大敗仗，得票由1400萬暴跌至680萬，由原本超過360個議席輸至僅餘121個。大倫敦75個選區除了周邊幾個之外，再沒有半點藍，就連歷來一直是藍的倫敦及西敏市也都翻紅。



英國人對保守黨十四年執政表現之不滿，從四任前首相的選區可以清楚看見：

在卡梅倫來自的威特尼（Witney）選區，保守黨以往未嚐一敗，今仗卻拱手讓給自由民主黨；

梅登黑德（Maidenhead）選區成立27年來一直都由文翠珊勝出，現在保守黨得票大跌20個百分點；

約翰遜曾經雄踞的堊橋和南雷士廉（Uxbridge and South Ruislip），今次是選區創立以來首次翻紅；

保守黨在西南羅福（South West Norfolk）勝了60年，卓慧思今仗得票率暴跌40幾個百分點，寫下歷來最跨張的翻盤規模。

辛偉誠成為五任首相中唯一選區力保不失的一個，但他的下議院領袖莫佩琳亦都在北樸茨茅夫（Portsmouth North）大敗，不用奢望成為下任黨魁。下議院前領袖、脫歐悍將李思銘同樣在東北森麻實滑鐵盧，被工黨成功翻紅。

保守黨十四年來先是製造了脫歐亂局，然後黨內權鬥逼宮，再來一堆派對門、賭選等醜聞，海嘯式大敗的命運早已寫在牆上。但同樣——或者更——恥辱的是，對手如此不堪一擊，工黨也無法贏得更多的支持。

名義上暴漲超過200個議席，實際上得票增加了不到2個百分點，遠遜於2017年直逼保守黨的成績。工黨得票不足1000萬，卻取下議席412個，小學生都知道只是因為簡單多數制的投票機制。兩黨對壘一個世紀以來，未曾見過有贏家的得票率是連34%都沒有。用香港一句通俗話說，就是「唔係我勁，是你哋廢」，堪稱恥辱式勝利。

工黨無法擄獲人心，那麼保守黨失去的700萬張選票去了哪裏？改革黨和綠黨一左一右，加起來已經進帳了超過450萬票。加上投票率逼近百年新低，也就是說一批失望的民眾寧願不去票站，也不想含淚投票。

看着這樣的選舉結果，除了知道選民既要懲罰保守黨，同時對工黨又看不上眼之外，還有什麼意思呢？不要就遠在香港的我們不知道，恐怕了入主唐寧街十號的施紀賢也無法說清。超過170席的多數派優勢，卻只有不足34%的得票率，這樣的民選政府有底氣推動什麼政策？施紀賢所說的變革應該怎樣變？

兩個政黨的奇恥大辱，對選民而言是最大的無奈。這時候再看大西洋對岸的那個民主大國，想一想面對着一個老而另一個狂的那份無奈，或許能帶來一絲安慰。