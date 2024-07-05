英國大選｜工黨「大勝」掩藏英國政治翻天覆地之變

這次英國大選，工黨獲得超過170席的國會多數，保守黨議席跌至1834年創黨以來最低位（121席），是人們關注的焦點。然而，這次選舉的真正變局，其實是英國傳統右翼的分裂。此等轉變有可能會在根本上改變英國傳統兩黨制的政治格局。

這次工黨取得國會650席中的412席，但得票只得34％，是史上得票率最低的執政黨。這，當然是英國這種單議席單票領先者勝的制度的常態，也突顯出這次工黨大勝本質上只是受益於選民已經受夠了保守黨，要用盡一切辦法將保守黨踢走。

不過，這度制度往日的勝利者，往往是保守黨。保守黨以往代表的，一方面是商界利益和既得利益者（例如有物業的年長者），另一方面則是意識形態上的右翼，包括排外主義者、民族主義者、主張嚴厲打擊罪犯的人、氣候改變否定者等等。這群選民以往除了保守黨，沒有其他選擇。

英國大選：2024年7月5日，英國倫敦，即將卸任的英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）在選舉結果公布數小時後於唐寧街10號發表講話，宣布將辭去首相與黨魁職務。（Reuters）

而在英國左翼，除了工黨之外，還有綠黨、自民黨，在蘇格蘭則有蘇格蘭民族黨（SNP）以「蘇獨」為先的主張同工黨搶票。左翼的分散，就造成了互相拆票的局面。回顧2019年大選，工黨得票32％，只得202席，當時工黨每100萬得票只換得20席，而保守黨每100萬得票則有26席，造就了約翰遜（Boris Johnson）當年30年未見的保守黨國會多數。

反觀今天，工黨每100萬得票就換得近43席，而保守黨每100萬得票只換得18席。可見，被拆票的是保守黨（這次得票24％），而不再是工黨。

這是保守黨2016年脫歐公投所造成的惡果。英國脫歐只照顧到意識形態上的右翼，卻沒有照顧到以商界為代表的經濟右翼。但當時工黨在郝爾彬（Jeremy Corbyn）的領導之下嚴重左傾，經濟右翼選民無可奈何只能投給保守黨，2017年、2019年也是如此。

2024年7月5日，英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）與妻子維多利亞（Victoria Starmer）在倫敦泰特現代美術館出席慶祝工黨勝選的活動。（Reuters）

但自2020年起領導工黨的施紀賢（Keir Starmer）大力修改工黨的左傾路線，郝爾彬及其支持者若非被趕出黨就是失去黨內權力，經濟右翼於是就有了工黨這個選擇。

同一時間，保守黨執政14年英國人民生活水平低滯不前，有文翠珊（Theresa May）時代的脫歐內鬥、約翰遜時代的抗疫違規和謊言不斷、卓慧思（Liz Truss）執政49天的自導自演金融危機，到了辛偉誠（Rishi Sunak）時代已是強弩之末，「踢走保守黨」已經成為了選民共識。因此，本來在國會只得8席的自民黨，也打着策略性投票踢走保守黨的旗號，在這次選舉中以同2019年差不多比例的得票（12%）讓議席大漲至71席。

除了經濟右翼因為保守黨的英國脫歐招牌而流失之外，其14年執政的失敗，也在意識形態的右翼選民之中構成了反建制的情緒－－特別是，這幾年多，大家都看到英國脫歐並沒有帶來經濟機遇，外來移民人數更達至了歷史高位，諸如「移民遺送盧旺達」的政策依然受到歐洲人權法院的制掣，顯示出英國並沒有獲得自主權，而保守黨的緊縮政策更導致監獄爆滿，政府被迫提早釋放部份囚犯，其「法律與秩序」（law and order）的招牌已難以維持。

英國改革黨的黨魁法拉奇（Nigel Farage）是英國脫歐派的領導人物，他此前曾7次參選英國下議院選舉，終於在本屆首次當選議員。（Reuters）

在英國單議席單票多數者勝的選舉制度之下，以往，像民粹右翼疑歐派領袖法拉奇（Nigel Farage）之類的人物，只能透過參選影響政治，從來沒有勝算－－他自己在這次勝算首次加入國會之前就參選過7次，每次都失敗。

但在保守黨大失民心之際，法拉奇這次也最終決定重返英國改革黨（Reform UK，前身是英國獨立黨UKIP和英國脫歐黨），打着成為反對派領袖的旗號參選，目標是要在英國右翼取代保守黨。

在選前民調中，改革黨支持度一度超越保守黨，最終得票14％，只贏得4席。但值得留意的是，在高達98個選區當中，改革黨得票都排名第二。換言之，至少在全國15％的選區之中，保守黨已經不再是反對派。這種民意和投票結果，顯示出意識形態右翼已大舉投向改革黨。

英國大選：2024年7月5日，英國倫敦，即將卸任的英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）在選舉結果公布數小時後於唐寧街10號發表講話，宣布將辭去首相與黨魁職務。他之後與夫人穆爾蒂（Akshata Murthy）登上專車離去，前往覲見英王查理斯三世。（Reuters）

經濟右翼投向工黨或自民黨、意識形態右翼投向改革黨，使保守黨再不是英國右翼的唯一選擇。

右翼的分裂，決定了這次工黨的大勝。

在這次選舉之後，英國右翼將會出現一種流行主張，就是保守黨和脫歐黨的合流。這種論述的基礎是一種加減數：將保守黨的24％得票加上脫歐黨的14％得票，得出近四成選民支持右翼的結論，這個比例明顯比工黨得票為高。言下之意就是，只要右翼能重新整合，就能夠像以前一樣利用四成上下的得票，以及英國左翼既有的派系分散來奪權。

未來英國政治的走向，將取決於保守黨人的抉擇。在選舉之前，像前內政大臣柏斐文（Suella Braverman）之類的保守黨右翼已表達出同法拉奇合作的意願。這個抉擇將會讓保守黨完全走上英國改革黨那種意識形態右翼的路線，離中線愈來愈遠，卻離權力愈來愈近。

保守黨原財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt，右二）在唐寧街11號財相府前拍照留念。他這次低空飛過保住了議席，有可能問鼎下任黨魁。從目前形勢來看，他將是站穩中間右翼路線對抗改革黨極右的代表人物。（Reuters）

另一個選擇則是站穩中間右翼的立場向法拉奇展開攻勢，正如約翰遜在競選最後幾天力批法拉奇的俄烏觀點一般，同時在黨內掃清像「移民選送盧旺達」政策所代表的那種排外主義。這種路線當然是有極大風險，但成事的話，卻能為英國去除極右崛起的可能。

簡單而言，保守黨的抉擇就是到底是要變成極右，還是排除極右。像過去一樣半調子的「吸納極右」在今次選舉中已被證明不再管用。

敗選之後，得以保留議席的辛偉誠將辭去保守黨黨魁職務。未來的保守黨黨魁誰屬，將會決定該黨在這個關鍵抉擇中會作出何種決定。