請問中環有沒有管理員

中環海濱如何使用，是承租者的商業決定，美學問題也屬主觀意見。但是為什麼這樣的核心地段，對旅遊發展如此重要的地方，一直都只是以短期租約批出，而且由同一間公司承租再外判，這就是政府應該回答的問題。



中環海濱活動空間位於中環龍和道以北，毗連香港大會堂，佔地3.7公頃。發展局自2014年開始以短期租約形式將該用地批予私營機構營運。當局在2016年曾經指出，「在落實中環新海濱長遠發展前」，透過公開招標，以短期租約形式將用地租予營辦商用作舉辦各類型活動，可見這應該是短期安排。

原本的三年期月租約69萬元，到2017年政府重新招標，月租加至98.8萬。當時文件已經列明，租約期為三年，其後按季續租。由2014年計起至今足足十年，明顯政府對用地沒有長遠規劃，短期租約並不短期。

另外，2017年時任發展局局長馬紹祥曾經提及，「公開招標採用『雙信封制』，即是投標者須在租金外就其他技術項目要求，例如每年舉辦活動的數目、大型活動的詳細安排等提交建議」。但如今看來，海濱用地是可以再行分租，不知政府是否仍有跟進用地的活動規劃，抑或已經完全放棄管理這塊由政府擁有、作為業主的珍貴土地。

就連機場鐵路掉頭隧道延展段工程對活動空間的影響，政府亦都跟港鐵公司積極跟進，務求將影響降至最低。但根本而言，中環海濱長遠怎樣發展，是否配合推動盛事經濟，抑或是其他用途，才是政府更須要回答的問題。