地政懶執法　官地任霸佔?

先前捲入霸地及僭建醜聞的香港輔助警察隊總監楊祖賜，及現任大埔分區指揮官的警司劉肇邦，日前再被發現在爆醜聞後隨即向地政總署提出「規範化申請」以租用所佔官地。惟到現時為止，署方仍未見有任何執管行動，同時更未有遵循四年前作出的政策承諾，即於三周內決定是否受理申請並對佔用人徵收罰款。



署方回覆指已於「近日」拒絕上述兩宗申請及限令申請人於上周四（9日）前停止佔地。惟有本地報章的記者周六（11日）到場觀察，發現被佔官地仍被圍在獨立屋範圍內。本土研究社亦就案件作出批評，指署方用了約十五個月時間純粹確認申請不合資格，用時過長。就本案而言，無疑令市民覺得有偏袒公職人員之嫌，但事實卻是署方一直處理粗疏。

個案增加速快 署方行動手腳慢

翻查地政總署政府土地管制數字，不合法佔用政府土地的土地管制個案數自2014年有公開數據開始每年都有上升，由2014年的11,345宗增加到2020年的14,513宗，然而每年年底尚待處理的個案卻從8,253宗增加至12,602宗，這些數字意味着個案上升趨勢比署方處理速度更高，可見署方理應提升行動速度以作出應對。

媒體曝光方調查 地政頓成四方木

除了行動反應緩慢，過往同類數量之多亦顯示署方對霸佔官地問題的敏感度十分不足，單就近年傳媒廣泛報道之例就有新界北總區副指揮官曾正科被揭報住的川龍村丁屋霸佔官地，新界西立法會議員何君堯非法霸佔官地作墓園且當局逾年不作取締，荃威花園後山斜坡被居民霸佔變作梯田。地政總署明明定期會進行不同高度的航空攝影，理應擁有關於土地的第一手消息，但署方往往等到有市民及地區人士向署方舉報後方作出調查。

申訴專員公署近年亦不指一次對地政總署的相關行動作出批評。2017年員針對地政總署對某違規村屋的管制行動作出評價，指當區地政處行事散漫、拖延取消「豁免書」，縱容違規；行動組則優次策略不當，延誤解決問題，執管行動欠果斷。

綜觀而言，署方往往以處理程序優次去為「不作為」辯解，直到有地區人士投訴或有傳媒報導方開始執法。就算立案之後往往亦延誤處理，變相縱容姑息違規者，平白浪費珍貴土地資源。