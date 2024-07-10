醫務衞生局應該主動出擊

撰文：評論編輯室
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香港科技大學有意開辦醫學課程，已為人所共知，甚至有傳校方打算跟倫敦帝國學院合作成立醫學院。醫務衞生局7月8日表示，「現時科大仍未向政府正式提交有關計劃的詳細方案，現階段評論有關計劃言之尚早」。

科大去年曾經向傳媒表示，「一向會按社會的發展及需要，不時提出教研計劃，並與相關持分者聯繫，探求不同方案的可行性，包括爭取建立香港第三間醫學院」。及後立法會議員梁熙在與科大校長葉玉如及大學管理層會面後，引述對方計劃兩、三年後招收50名醫學生，醫學院目標每年可培養200名醫科生。

科大有意打算，實為社會之福。雖然政府已經修訂《醫生註冊條例》，引入非本地培訓醫生來港，至今公布五批醫學資格名單，至少60人循特別註冊途徑於本港公營醫療機構擔任醫生工作，多數畢業自英國的醫學院，但這仍不足以解決香港醫護人手短缺之問題。

六年後醫生護士空缺破萬

根據最新的醫療人力推算2023，在考慮了近年醫護人員的離職潮、人口增長和人口老化、慢性疾病造成的醫療負擔後，醫生人手在短期至長期仍然持續短缺，推算2030年、2035年及2040年分別缺1570、1400和1200人。而普通科護士的人手在短中期更加會短缺加劇，推算在上述三個年份短缺8700、6900 及6000人。

既然人力推算2023亦建議進一步增加本地醫科學額，以及進一步提升本地護士培訓，對於科大有意開辦醫學課程，為何醫衞局對於科大有意開辦醫科課程，僅表示「持開放態度」？局方同時又強調只「收到科大方面數頁的初步構思及介紹初步構思的投影片」，「從科大方面得悉有關計劃尚在構思階段」，予人處於被動、靜觀其變之感。

事實上，醫療是兩個具特定人力資源需求的學科之一（另一個是教育），有別於其他所有學科，政府會就醫護學科指定學位數目。包括政府因應醫療人力推算，早前已增加資助以在2022/23至2024/25學年的三年期，將醫科學生的培訓學額增加至每屆590個。但兩間大學未有時間表達致每年收取400名醫科生，而且據醫管局前主席胡定旭推斷，從教學角度來說目前295人一班已近飽和。醫護人手既涉及社會需要，政府又作為大學教研的重要資助者，其實早應該主動出擊，跟科大或其他有能力的大學商討開辦醫學院。

既為人手培訓　亦為醫學科研

毫無疑問，大學須具備充足教學和培訓人員及設施以確保教學質素，但香港的醫學研究向來在世界前沿，不但不乏頂級教授，吸引海外醫學權威來港亦是可以。政府跟科大應該一拍即合，快馬加鞭，主動促進大學在兩、三年後成立醫學院。須知道即使能夠在2027/28年度取錄首批醫科生，如果是六年的本科課程，也要在2033/34年才能培訓出第一批醫生。

更何況這不只關乎培訓醫護人手。科大計劃開辦的四年制學士後學士醫學課程，有意取錄生物、化學、工程等大學畢業生，培訓能應用人工智能、大數據等科技的新一代醫學人才。香港享譽國際的醫學科研招牌能否更上層樓，政府總不能「持開放態度」、「言之尚早」。

01倡議｜增加醫護供應　兼顧平衡公私兩路並走緩解醫院人手不足醫療人手不足問題須多管齊下引入非本地培訓醫生可取　長遠須增加醫科生及產業化
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