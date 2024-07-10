醫務衞生局應該主動出擊

香港科技大學有意開辦醫學課程，已為人所共知，甚至有傳校方打算跟倫敦帝國學院合作成立醫學院。醫務衞生局7月8日表示，「現時科大仍未向政府正式提交有關計劃的詳細方案，現階段評論有關計劃言之尚早」。



科大去年曾經向傳媒表示，「一向會按社會的發展及需要，不時提出教研計劃，並與相關持分者聯繫，探求不同方案的可行性，包括爭取建立香港第三間醫學院」。及後立法會議員梁熙在與科大校長葉玉如及大學管理層會面後，引述對方計劃兩、三年後招收50名醫學生，醫學院目標每年可培養200名醫科生。

科大有意打算，實為社會之福。雖然政府已經修訂《醫生註冊條例》，引入非本地培訓醫生來港，至今公布五批醫學資格名單，至少60人循特別註冊途徑於本港公營醫療機構擔任醫生工作，多數畢業自英國的醫學院，但這仍不足以解決香港醫護人手短缺之問題。

六年後醫生護士空缺破萬

根據最新的醫療人力推算2023，在考慮了近年醫護人員的離職潮、人口增長和人口老化、慢性疾病造成的醫療負擔後，醫生人手在短期至長期仍然持續短缺，推算2030年、2035年及2040年分別缺1570、1400和1200人。而普通科護士的人手在短中期更加會短缺加劇，推算在上述三個年份短缺8700、6900 及6000人。

既然人力推算2023亦建議進一步增加本地醫科學額，以及進一步提升本地護士培訓，對於科大有意開辦醫學課程，為何醫衞局對於科大有意開辦醫科課程，僅表示「持開放態度」？局方同時又強調只「收到科大方面數頁的初步構思及介紹初步構思的投影片」，「從科大方面得悉有關計劃尚在構思階段」，予人處於被動、靜觀其變之感。

事實上，醫療是兩個具特定人力資源需求的學科之一（另一個是教育），有別於其他所有學科，政府會就醫護學科指定學位數目。包括政府因應醫療人力推算，早前已增加資助以在2022/23至2024/25學年的三年期，將醫科學生的培訓學額增加至每屆590個。但兩間大學未有時間表達致每年收取400名醫科生，而且據醫管局前主席胡定旭推斷，從教學角度來說目前295人一班已近飽和。醫護人手既涉及社會需要，政府又作為大學教研的重要資助者，其實早應該主動出擊，跟科大或其他有能力的大學商討開辦醫學院。

既為人手培訓 亦為醫學科研

毫無疑問，大學須具備充足教學和培訓人員及設施以確保教學質素，但香港的醫學研究向來在世界前沿，不但不乏頂級教授，吸引海外醫學權威來港亦是可以。政府跟科大應該一拍即合，快馬加鞭，主動促進大學在兩、三年後成立醫學院。須知道即使能夠在2027/28年度取錄首批醫科生，如果是六年的本科課程，也要在2033/34年才能培訓出第一批醫生。

更何況這不只關乎培訓醫護人手。科大計劃開辦的四年制學士後學士醫學課程，有意取錄生物、化學、工程等大學畢業生，培訓能應用人工智能、大數據等科技的新一代醫學人才。香港享譽國際的醫學科研招牌能否更上層樓，政府總不能「持開放態度」、「言之尚早」。