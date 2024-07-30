巴黎奧運展開了不過幾天，香港代表隊已經屢創佳戰，振奮人心。「世一」江旻憓反超前勇奪重劍金牌，黃鎮廷和杜凱琹晉級乒乓球混雙季軍戰，何詩蓓200米自由泳拿下銅牌，「Comeback King」張家朗三度決一劍後成功衛冕。一屆奧運內兩面金牌，同一位運動員兩屆冠軍，同一位運動員兩屆最少三面獎牌……全部都寫下香港體壇新紀錄。



運動員能夠有今天的成就，台下不只十年功：

江旻憓十歲起跟隨陳偉勁習劍，後又獲港隊總教練王銳基賞識，2008年已經作為港隊代表出戰亞青賽，奪得女子重劍金牌；

同一年，黃鎮廷完成會考後決定全職打乒乓球，適逢總教練惠鈞和教練陳江華重組港隊，這名90後不久後就接過唐鵬在港隊的棒，最高曾經升上世界排名第六；

2013年，當時15歲的張家朗在亞青賽拿下花劍金牌，16歲的杜凱琹則在世青乒乓球賽女團摘銅，兩人開始嶄露頭角；

2014年，杜凱琹轉戰世界乒乓球錦標賽並獲得團體銅牌，而何詩蓓不但以A標取得世錦賽入場券，在一年後的世錦賽更加泅出里約奧運A標成績，成為香港歷來第一人，那時她才剛完成中學文憑試。

後來的歷史不用多說：江旻憓在世界排名升上第一，張家朗拿下首名奧運金牌，杜凱琹取得女團銅牌，何詩蓓在東京奧運兩度摘銀後再以1分50秒31寫下200米自短池世界紀錄。

顯而易見，人才培訓、體育發展並沒有捷徑，不是兩、三年就可以成就的事。要不是早在十多年前已投放資源，教練悉心栽培，運動員長年刻苦受訓，一直堅持至今，我們也不會有現在的輝煌成績。

體育如是，其他發展豈不也是這樣？美國的矽谷不是一天建成，台灣的半導體產業已投資多時，內地的電動車亦經過了政府的悉心部署。回看香港，如果我們一直以來都沒有產業政策，空談經濟轉型，實際上仍然只沉迷於炒樓和炒股，在經濟逆風時不堪一擊不是理所當然嗎？

運動員沒有多年耕耘不可能成為「世一」，香港要成為國際金融中心、創新科技中心、航運中心和航空樞紐，同樣沒有捷徑也沒有僥倖。就算過去累積了本錢，充其量也只像往屆的金牌那樣，對打好眼前的比賽並沒幫助，甚至可能成為負累。政府官員、行會成員莫不為港隊健兒送上祝賀，形容他們實力非凡，令全港巿民引以為榮。不知道他們從實幹耕耘、不驕不餒的運動員身上又有沒有引以為榜樣，視之為推動他們改革施政、實現香港更好發展的鼓勵？