Coldplay能否救啟德

Coldplay公布明年4月來港舉行三場演唱會（9日、11日及12日），加上日前Oasis宣布世紀重組以及籌辦巡迴演唱會，樂迷喜出望外，也把香港人瞬間帶到2006年的記憶中。



現在啟德體育園是各界焦點，彼時亞洲國際博覽館則是剛開幕的新貴。Oasis當年2月駕臨Arena這個當時最新、規模最大的世界級場館，舉行其開幕以來首個國際音樂盛事，在本地樂壇掀起了一陣熱潮。Oasis四子在港期間飽覽維港夜景，結他手Noel直言遠勝紐約，又對中菜讚不絕口。

Oasis、Coldplay、啟德——關鍵的2009

及至7月，Coldplay首度來港開演唱會，作為巡迴演唱會亞洲地區其中一站。大合唱《Yellow》期間彈出巨型黃色汽球雖是預期之內，但絲毫無損氣氛。樂迷長途跋涉走進赤鱲角，再等候開騷一個小時，就只為享受這90分鐘的世界級演出。完成香港一站後，四子轉到大阪、名古屋和東京接續行程。

若說Oasis是九十年代初英倫搖滾（Britpop）的代表，Coldplay就是九十年代末後英倫搖滾（Post-britpop）的象徵。無獨有偶，兩隊英倫搖滾勁旅在2009年再次前後腳來港俘虜樂迷，同樣是在亞博Arena舉行只得一場的香港站演唱。那時Coldplay剛在格林美勇奪三個獎座，包括《Viva la Vida》成為年度歌曲，四子走到觀眾席中間互動，自然叫樂迷歡喜若狂。

誰會料到Noel和Liam就在同一年反目，Oasis戛然解散？而Coldplay在2009年之後，也再沒有來港舉行演唱會——2014年巡迴演出有東京站而沒有香港，2017年去了新加坡、馬尼拉、曼谷、桃園、首爾和東京，獨缺香港。Coldplay未能走進內地，坊間多歸咎為政治因素，香港為什麼不來，相信不無商業考慮。新加坡國家體育場和東京巨蛋都多達5.5萬個座位，桃園高鐵站前廣場也容納4萬人，香港難免被比下去。

一遲再遲 DBO可以自負盈虧？

場地硬件之重要，政府不是不知道，否則2009年提出啟德發展計劃時，又怎會已經預留了北面停機坪作多用途體育場館？當時的如意算盤是第一期工程（包括郵輪碼頭泊位、跑道公園、海濱長廊）在2013年落成，第二期項目（包括住宅／商業發展用地、地下街、郵輪碼頭大樓）在2016年完工，最後是南面停機坪的商業發展用地、單軌列車和提供4.5萬個座位的主場館在2021年完成。政府在2016年收到的顧問報告同樣指出，內地及亞洲區內新場地相繼落成，競爭愈來愈激烈，香港演藝界希望啟德體育園場館可容納至少3.5萬名觀眾，以吸引國際巨星來港。

其後在2018年底，政府把啟德體育園的標書批給新世界及新創建的附屬公司，當時預料花54個月完成設計和興建，體育園於2023年完工，提供5萬個座位、以「東方之珠」為外觀設計理念的主場館是為重點。這不但比最初的2021年目標遲了，又因為新冠疫情而出現延誤，現在只能夠在2025年上半年啟用。如果一切如期完成，Coldplay去年11月走訪東京和高雄，或者今年2月在新加坡唱足六晚之前後，會否已經來了香港？又如果局長有Taylor Swift的電話號碼，會否早已可以爭取《The Eras Tour》在亞洲區內也有香港一站？

歷史當然沒有如果，體育館遲了就是遲了，我們現在應該着眼於未來。啟德體育園在「設計、興建及營運」（DBO）模式下，由啟德體育園有限公司以自負盈虧方式營運，在啟用後須向政府支付固定款額總收入的3%，第一年後是4100萬元，第二年後是5600萬，再之後十八年是8800萬。政府作為擁有人，將和體育園公司成立聯合檢視委員會，確保其運作表現符合主要績效指標，包括在首五年主場館每年最少40日舉辦體育活動，室內體育館的主場最少76日等。政府相信在DBO模式下，私人機構可以更主動和快速回應市場、活動承辦商和觀眾的需求，不但主場館每年舉辦的活動會更多，又可因應商業市場和潮流的轉變去經營零售餐飲，增加收入。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄7月17日宣布，批准西九出售第2區住宅發展項目，使管理局可繼續其運作約10年。（資料圖片／歐嘉樂攝）

東九尚未起動 西九賣地填數

目前啟德體育園尚未啟用，已經找到了Coldplay來港助興，而且這次舉行三場演唱，比他們過往兩次來港的場次加起來還要多。不管門票是否過千，場租若然收取兩成，五萬人的門票動輒為場地單位帶來千萬收入。只是在還未能踏足內地的Coldplay之外，香港能吸引多少國際巨星來港？每年多少演唱會或盛事可以全場滿座？這些都不無疑問。人多了，配套設施是否足以承載？啟德郵輪碼頭不只前車可鑑，現在又門可羅雀，原意堪作景點的碼頭大樓卻不值一遊。體育園除了下星期開幕的啟德帝盛酒店，以及走過馬頭角十三街後的8度海逸酒店之外，又可以容納多少過夜旅客？

啟德體育園是啟德發展區的重點項目，而啟德發展區是起動九龍東的關鍵，三者命運可以環環相扣，唇齒相依。惟其工程延誤、發展模式以至交通規劃，無不令人想起在另一端海岸的西九文化區。其「建造、營運及移交」模式想得美好，M+和香港故宮重點吸客，西九管理局自詡自負盈虧，現在還不是要政府贈送賣地收益？不論是生意不夠或者甚麼原因，啟德體育園萬一盈利不似預期，會否推動盛事經濟不成，反而成為政府公帑另一個負累？

乍聽之下好像杞人憂天，言之尚早，但原本承諾在啟德體育園營運前一年政府會成立的諮詢委員會，今年6月政務司司長陳國基提過之後仍然只聞樓梯響。他領導的跨部門工作小組包括財政司副司長、文化體育及旅遊局局長、發展局局長、體育專員等官員，但能否有效監督營運企業、引導市場以至推動本港文體旅發展，社會即使缺乏信心也是不無道理，更遑論連體育專員近日也提早離任。比起體育，文化和旅遊不是更值得局長加把勁嗎？