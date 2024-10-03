「你想幹掉他嗎，布克？」

「對，我應該想。」

「他在什麼事上得罪過你？」

「他嗎？他從沒有對我做過什麼。」

「那麼，你為何要殺死他呢？」

「沒什麼，就是夙怨。」

「什麼是夙怨？」

「你是在哪兒長大的？難道你不知道什麼叫夙怨？」

「沒有聽過，講給我知道。」

「嗯」，布克說，「夙怨是這樣的：一個人跟另一個人吵架，殺了他，然後又被對方的兄弟殺了。然後其他兄弟，就是雙方各自的兄弟，互相報復，然後連表兄弟都捲進來。一個接一個被幹掉，夙怨也就結束。」

——馬克吐溫《頑童歷險記》



以色列在上星期五（9月27日）幹掉納斯魯拉後，「第六次中東戰爭是否開打」頓成焦點。納斯魯拉在1992年接任真主黨領袖之時，前任穆薩維正是被以色列暗殺而死。這是為什麼納斯魯拉這麼多年來一直避免在公開場合露面。成功的是，他能夠領導真主黨長達三十二年，成為黎巴嫩以至中東伊斯蘭勢力的顯赫人物；失敗的是，納斯魯拉安然無恙之後三十二年還是被宿敵取下性命，魂斷以色列飛彈之下。

內塔尼亞胡是在納斯魯拉成為真主黨領袖的一年之後開始領導利庫德集團。其時以色列由工黨執政，還能夠與巴勒斯坦解放組織達成奧斯陸和平協議，一度令世界以為中東和平出現曙光。惟拉賓遇刺身亡後，以色列社會轉向右傾，利庫德集團勝出大選，餘下的就是歷史。由第二次巴勒斯坦大起義、加沙戰爭、雲柱行動，到這次的以色列和哈馬斯戰爭、與黎巴嫩戰火再起，夙怨一日比一日深。

納斯魯拉被殺即或震撼，但並非毫無先兆。在不久前，真主黨成員的傳呼機和對講機連環爆炸，反映真主黨以至黎巴嫩的安全體系大有可能被以色列滲透。連總統之位也因為派系分歧而懸空兩年的黎巴嫩，肯定知道不會是強鄰的對手。總理米卡提即使與三月八日聯盟關係密切，但上了年紀的他不可能不知道1982年黎巴嫩被以色列入侵的慘痛經歷，無怪乎其寧願承諾結束真主黨在黎巴嫩南部的武裝力量，也希望換取以色列停火。

當年以色列入侵黎巴嫩而引發第五次中東戰爭，恰恰是為了消滅其境內的巴解勢力，企圖建立親以政權。從這個角度看，加沙走廊的哈馬斯以及黎巴嫩的真主黨並無二致，都是以色列消滅巴解不成而衍生的極端武裝力量。惟四十年過去，以色列不但沒有與巴勒斯坦人和平其處，反而在西岸和耶路撒冷上步步進逼。以致如今南轟哈馬斯，北炸真主黨，面對國內反戰浪潮的內塔尼亞胡，只有誘因把戰事延續，把事情鬧大，將伊朗和俄羅斯都牽扯進來，美國就更加不能不為其護航。

美國自由派健筆佛里曼在《紐約時報》聲稱是俄羅斯和中國——而非美國——不願中東和平，卻沒有想過是誰為了地緣政治利益，包庇內塔尼亞胡政權一步步摧毀兩國方案。他在成名作《從貝魯特到耶路撒冷》中曾經指出，以色列的沉默大多數並不支持以色列殖民西岸，甚至不反對巴勒斯坦人建國，那他有問過內塔尼亞胡政權至今是由誰來撐腰？佛里曼曾被派駐貝魯特和耶路撒冷，自詡對黎巴嫩尤其熟悉，三十年來始終認為美國可以在以巴和談上扮演積極角色。但正正是這份迷之自信，以致拜登政府在在哈馬斯發難之前，竟然看不見其拉攏與以色列建交的沙特阿拉伯就是大衛營協議中的埃及。

「我畢生的主要外交政策目標是幫助以色列與其鄰國實現和平」，卡特如此自言。他還曾經建議奧巴馬在卸任之前與巴勒斯坦建交，阻止以色列推動一國方案。現實卻是他剛慶祝了一百歲生日，以巴不但沒有和平，反而離巴勒斯坦立國更加遙遠。甚至在其有生之年，恐怕亦無法看見兩國方案實現。既然在美國蔭庇下的以色列未曾履行聯合國安理會的242號決議，交還戰爭而得的土地，又可以公然無視國際法院的裁決，繼續非法佔領巴勒斯坦人的西岸地區，那麼內塔尼亞胡政府將聯合國秘書長古特雷斯列為「不受歡迎的人」並禁止其入境，又豈會令人意外？

不管是拿以色列抑或巴勒斯坦作為棋子，最終受害的總是當地人民。隨着以色列導彈橫飛，黎巴嫩恐怕再淪火海，各國政府紛紛從撤走公民。更殘酷的現實是，即使在戰火以外的所謂和平日子，兩個族群之間的衝突仍是無日無之，矛盾滲透在每個人的生活之中。在黎巴嫩電影《給我一個道歉》之中，分別作為基督徒和巴勒斯坦難民的主角二人掀出背後長年夙怨後，最終有幸復歸和平。惟現實與其最大之分別在於，以巴或者以阿問題在當下的政治現實之中，早已經被更多地緣利益所凌駕。