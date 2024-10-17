今份《施政報告》9章228段，附件臚列138個工作指標。上百頁的全份文件，許多人都留意到行政長官李家超在其中點名提及一個決策局未如期完成工作，那就是文化體育及旅遊局。



李家超在附件首先交代有六個項目至今未能按原定指標完成執行，包括年就引入公司遷冊機制向立法會提交法例修訂建議、就交椅洲人工島開展環境影響評估的法定程序等，並明確指出「上述六個未完成項目有可接納的理由」。但他隨即表示文體旅局沒有如期公布《文藝創意產業發展藍圖》（《藍圖》），這是否反映這項工作的延誤並沒有「可接納的理由」？

我已指示文體旅局局長必須盡快完成這項工作，雖然文體旅局在本屆政府上任時才成立，職務範圍廣、工作量大，但必須實踐「以結果為目標」，以符合公眾期望。我會監察進度，期間文體旅局可尋求指導和協助。 2024年《施政報告》附件

特首表示《文藝創意產業發展藍圖》是在「去年《施政報告》提出」，但其實早在前年，亦即是李家超上任後首份《施政報告》中，已指出「文化體育及旅遊局局長將領導由業界翹楚組成的『文化委員會』，制訂『文藝創意產業發展藍圖』，完善產業生態圈建設」。

2022年《施政報告》並沒有為制訂《藍圖》設下時限，亦沒有將其列入附件的「指定項目指標」之中。但到了去年，《施政報告》就指出「文化體育及旅遊局（文體旅局）今年內將公布和推展《文藝創意產業發展藍圖》」。值得留意的是，去年《施政報告》發表於10月25日，換言之距離2023年結束只得大約兩個月時間，當時特首既說「今年內」，照道理應預期這項在一年前已提出的工作，文體旅局局長快將完成。

一方面，我們可以說文體旅局「職務範圍廣、工作量大」，但另一方面，成立文體旅局的初衷正是因為「相關政策分散在民政事務局和商務及經濟發展局的安排並不理想」，「文化藝術、創意產業、體育和旅遊業的發展相輔相成，互相帶動」（出自2022年1月官方文件《政府架構重組》），所謂「職務範圍廣、工作量大」並不是當局包攬風馬牛不相及的繁多工作，而是範疇有所重疊。既是如此，是否有「可接納的理由」，外界大概不難猜測。

無獨有偶，特首李家超周四（10月17日）在立法會答問會提及「發展旅遊熱點工作組」 時，又表示由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌，並不是要「拿走」文化體育及旅遊局的責任。他強調局方才是問題的責任人（ownership of the problem），「一個局本應負的責任不會因為有了委員會就給了委員會」。

文化、體育或旅遊工作做得不足，不管是球星獻技的安排是否有不足，抑或是元旦內地旅客滯留事件，抑或是啟德郵輪碼頭交通混亂，甚或是西九文化區財政問題，當然是當局的責任。但當局如果未能夠「以結果為目標」，未符特首要求以至公眾期望，管轄文體旅局的政務司司長又有沒有責任？司長又有沒有「以結果為目標」，確保他所領導的政府部門能夠「做實事、做成事」？從這個角度看，問題就不只是《藍圖》在去年抑或今年公布而已。