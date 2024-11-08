于品海｜美國大選對香港的警示

特朗普八年前當選美國總統震撼了世界，他隨後發起了中美貿易戰，製造了西方陣營的撕裂，社會衝突不斷。拜登上台之後全面圍堵中國卻又自顧不暇，在美國治理失能的亂世下，美軍狼狽撤出阿富汗、源於北約東擴的俄烏戰爭爆發、以色列對加沙和黎巴嫩大肆殺戮。今天，號稱修補了西方聯盟關係的拜登總統尷尬退選，黃袍加身的賀錦麗輸個人仰馬翻，特朗普高票回歸，所有人只能靜待他再次玩轉地球。國家主席習近平2017年提出「世界百年未有之大變局」，是否還需要更多證據說明他的前瞻性？



美國在變化中迷失方向，造就特朗普逆襲

美國很重要！但不是因為它富裕或軍事上霸道，這都是過時的形容詞，而是因為他身處變化的中心，卻沒有人知道變化的方向，連它自己也不知道，世界自然焦慮。中國崛起同樣是推動了變化，一些人難以適應，因為他們的主導權受到挑戰。然而在全球南方，中國反而是受歡迎的伙伴，它們深信中國掌握變化，引領變化，而變化有利於大家。所以，問題不在於變化，而是與美國相關的變化缺乏方向，連美國也是見步行步，它的追隨者們自然不知所措。

與其為特朗普重新入主白宮感到困惑，不如反思美國民主黨為什麼會輸得如此難堪。我深信，它之所以失敗，正是因為對美國身處的變化懵然不知。特朗普或許不知道如何引領變化，卻很清楚美國社會積極求變的事實，他的直覺與美國人的感受是相通的。民主黨為什麼懵然不知？那是因為過於傲慢，以為如念經般地呼喊自由民主，人們就會神魂顛倒為它做出無盡奉獻。

2024年11月6日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在西棕櫚灘上向支持者發表講話，他在當日宣布在2024年總統大選中獲勝。（Reuters）

世界百年未有之大變局就是與變化相關，全世界都在尋找變化，將其理解為左搖右擺是被表象所誤導。美國民主黨的失敗和香港之前民主派的翻車有着可憐的共通點，都是不知道變化為何物，以為自己在推動變化，其實只是在「念經」，沒有引起多少共鳴。民間有一句俗語很貼切：人不壞，只是腦子壞了。

中國尋路百年，找到以民為本的治理之道

中國在過去一百多年一直尋找變化，但無論是晚清還是民國政府都失敗了，只有中國共產黨引領中國做出了真正的改變，而且是得到人民認同的改變。這條求變之道並非沒有坎坷，但通過對錯誤的反思，不斷自我革命，最終走上了民族復興的康莊大道。中共的成功是因為解放思想，拒絕「念經」，堅持一切工作都以人民福祉為依歸，「一個都不能少」。

前段時間中央港澳辦主任夏寶龍希望香港「識變、應變、求變」，他的忠告出於同一語境。香港社會已感受到政府認同改革，承認它是香港必須承擔的任務，但對政府能否成功改革心存懷疑。知道和承認是否就等同「識變」，繼而懂得「應變」，甚至積極「求變」？事情不是如此簡單。

香港沒有「特朗普」，也不會再有「賀錦麗」，因為香港無法培育出前者，後者出現過但已被社會否定。習近平最近多次重提破與立的關係，更將破立關係聚焦在「先立後破」，提醒了香港需要掌握深化改革的方法論和認識論，不能夠將改革口號化，以為講了就是做了，對改革的破立關係一知半解。

只要客觀比較美國的混亂、中國的有序，美國的折騰、中國的戰略定力，香港就應該知道向誰學習。然而，鸚鵡學舌不是學習，不斷引述中央領導人的話不等同成功改革。賀錦麗明知道選民對拜登經濟政策不滿，但無法擺脫自己參與其中的事實，特朗普自然乘虛而入。

2024年施政報告主題「齊改革同發展惠民生建未來」。（李家超FB影片截圖）

香港泛民主派分崩離析，不等同社會就要接受建制派，更不等同改革必然通行無阻。就像中共擊潰國民黨建立了新中國，但只有在改革開放之後做出成績，而且持續深化改革，才會得到人民的認可和支持。無能的賀錦麗輸了大選，不等同特朗普就會成功重塑美國。美國面對的另一場挑戰才剛開始。

香港要改革，先要懂得過往治理為何失敗

夏寶龍年初訪港，有人誤解他是來督促《基本法》23條立法。當我們看似在回應發展經濟民生的呼籲，夏主任卻提出改革命題。特首成功將施政報告與改革聯繫起來，「香港要改革」成為社會主題，但將之前的一系列政策視作改革舉措，容易讓人有偷工減料之虞，改革就像國安立法，不可能是輕鬆的任務。就如賀錦麗認為美國人關注墮胎權，數據證明只有11%選民關心；移民潮是社會共同焦慮，賀錦麗卻在講LGBTQ。這種離地的論述如何打動人心？

香港的情況不遑多讓。垃圾徵費一遇困難就退縮，網約車與的士的衝突繼續用持續研究來推搪，「告別劏房」竟然是將名字一改就看似完成了，住房和土地困局只是停留在打嘴仗上。這一任政府的努力大家有目共睹，確實帶來了一些變化，但為市民「添幸福」仍是道阻且長。事實上，歷任政府都很希望將問題解決，拜登政府也很努力，解決了一些問題，但人民是否收貨才是關鍵。

特朗普的勝選演講較以往的桀驁不馴有所收斂，可能是年紀，或者是因為經歷過選舉失敗和多項司法打擊，讓他知道解決問題不能違反規律，更不可能隨心所欲。幾十天之後他將重返白宮，無論是處理經濟、移民、毒品和社會暴力等內政，還是化解俄烏戰爭、中東衝突、中美矛盾，都不是容易事，今天的風光很可能是明天更為尷尬、失落的鋪墊。

賀錦麗、拜登和民主黨的失敗，都是一百多年來自由主義的失敗。香港的困局以及在眾多議題面前束手無策則是治理的失效，治理團隊無法認識到變化的意義，掌握不了改革與變化的關係，以致無法掌握治理的作用。《香港01》提出「改革大辯論」就是為了尋找香港的治理方向、「當家人」在改革中的角色、改革與治理的內在關係。

認識自我革命的作用，才能積極應變

奧巴馬總統曾經提出過「改變」（Changes），但那不是改革，而是換個總統的改變，觸動不了利益固化藩籬和深層次社會經濟矛盾。今天，沒有人記得他那八年為美國做出過什麼貢獻。熟悉中國社會結構的人都會注意到，國家在中共領導下發生的改變很可能是人類歷史上最彪炳的，無論是社會經濟結構、人民的知識科技文化水平，還是在全球經濟中的作用，甚至是保家衛國的能力，都可以說是翻天覆地的進步。

習近平十分重視中共自我革命，在中共二十大报告中指出，「經過不懈努力，黨找到了自自我革命这一跳出治亂興衰歷史周期率的第二個答案」。（Reuters）

美國又換了一個總統，香港也換了幾任特首。如果換人能解決問題當然應該換，但現實並非如此簡單。香港需要的改變，不是奧巴馬、賀錦麗或特朗普侃侃而談的改變，更不是政客亂開支票式的改變，而是鄧小平幾十年前提出的改革，以及習近平在過去十多年推動的深化改革。香港是否有條件做得到？當然！ 關鍵是政府能否融合各種意見，以自我革命為態度，樹立正確的價值觀，旁徵博引，大膽作為，為香港的改革找到方向和道路。

香港今天需要改革的共識，「當家人」們首先要認識變化的本質和推動變化的方法論，特別是自我革命的作用。提出批評是建立共識的過程，展開討論是尋找變化的路徑，鄧小平的改革開放是討論出來的，是承認中共曾經犯過錯誤的結論，不是突發奇想，「摸着石頭過河」是他的哲學表述。今天的深化改革加入了頂層設計，也是積極回應實踐經驗和堅持共同價值的結果。隨意將批評視為惡意指責，將鬥爭誤解為應對批評的工具，只會作繭自縛。

美國大選過去了，新的考驗才開始。中央為香港提出了改革命題，考驗也剛開始。毛澤東離開西柏坡時將行程比喻為進京趕考，習近平提出自我革命是為了打破治亂興衰的歷史周期律，這些都是偉大政治家身處歷史轉折點的科學態度。中共的經驗是香港推動改革的教材，相反，美國的混亂就是對我們的警示。