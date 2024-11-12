呂志和沒有「缺席」座談會

港澳辦主任夏寶龍上星期五（11月8日）在深圳與多名香港工商界代表座談交流，當然沒有包括嘉華國際主席呂志和。嘉華及銀河娛樂公佈呂志和於上星期四（11月7日）安詳辭世，享年95歲。



呂志和以建材業起家，60年代涉足地產發展，80年代拓展酒店業務，2002年進軍澳門博彩業，成為香港回歸後最快速崛起的大財團。港澳辦座談會論到銳意改革，主動作爲，在變局中打開新天地，呂志和的經歷可說不謀而合。



眾所周知，呂志和人生的第一桶金來自購入美軍於沖繩留下的大型運輸車、開山機械等剩餘物資，然後供應給本港作開山築路及建設之用。嘉華不但參與秀茂坪、樂富、藍田及油塘等之大型填海工程，60年代又投得香港政府第一個新型大型石礦場——安達臣道石礦場開採權，把自動化設備應用於尚以人手開採為主的採礦業。毫無疑問，呂志和的發跡既有其生意頭腦，同時又有港英政府戰後開始發展的政策因素。

70年代香港經濟騰飛，事後回看，我們都知道其時香港即將成為世界各地遊客慕名而來的東方之珠。惟購買尖東新填海地皮以至引入國際星級酒店，並非人人都敢下的賭注。呂志和對於香港前景以至新發展區投下信心一票，成就了其集團日後在酒店及旅遊業的地位，更擠身全美國12大酒店業主之列。

若說呂志和由建材、地產到酒店業是主動識變、應變、求變，其於七旬之年涉足澳門博彩業，並且將賭場結合娛樂休閒，可以說就是不靠傳統優勢「一招鮮、吃遍天」的體現。隨着銀河娛樂的驚人發展，呂志和不久已成為澳門的「新賭王」，身家排名一度躍居香港第二。而銀娛市值亦早已經突破千億，為嘉華國際的廿多倍。

識變、應變、求變，向來都是香港人崇尚之道。跟呂志和同一個年代的企業家之所以能夠屹立之今，哪一個不用主動作為，抓時代機遇？霍英東、李嘉誠、郭得勝、李兆基、鄭裕彤等家族財團，早期從事的業務或各不相同，但莫不在60、70年代將重點轉到地產發展，並藉此急速崛起。後來乘着中國內地改革開放大潮以至特區成立在即，不少企業家要麼迅速發展內地業務，要麼把握國際金融、航運、貿易中心的地位，把業務拓展至全球各地。

港澳辦主任夏寶龍11月8日在深圳主持香港工商界人士座談會，出席者包括新鴻基郭炳聯、恒基李家傑、九龍倉吳天海、新世界馬紹祥、恒隆盧韋柏、南豐梁錦松、瑞安羅康瑞、嘉里郭孔華等。（新華社）

不過第一代香港企業家不是作古就是退休，靠着地產而致富的時代亦已經過去。這不但因為尋租經濟嚴重抑制了香港人的創造力和發展活力，更因為當全球最富有的馬斯克、貝索斯、朱克伯格全都離不開創科產業之時，香港的財富竟仍然集中以房地產業為核心。我們作為國際金融中心，金融企業家卻寥寥無幾，發展創新科技以致富的更是數不出來。再對比內地馬雲的阿里巴巴、馬化騰的騰訊、黃崢的拼多多，以至抖音、比亞迪進佔世界市場，難怪夏寶龍迫切地指出今日之世界非昨日之世界，香港必須銳意改革，推動創科發展，加大創科資源投入，壯大創科産業規模。

連向來諱言的中央官員也坦言「當前香港内外環境發生深刻變化，香港發展面臨不少挑戰」，我們的形勢有多嚴峻自不待言。行政長官李家超說得好——特區政府作為特區的當家人，有治理香港的主體責任，責無旁貸要主動作為。只要政府官員如夏寶龍所寄語般以更大決心、更實舉措、更強執行力積極穩妥推進各領域改革，鞏固提升香港傳統優勢，探索開拓發展新賽道，工商界和企業家肯定可以積極探索新産業，培育經濟增長新動能，正如呂志和曾經那樣。從這個角度看，他那一代企業家即使缺席，但其經歷和精神不正是座談會的主旨？