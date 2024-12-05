政府公布任命羅淑佩接替楊潤雄為文化體育及旅遊局局長，陳美寶接替林世雄為運輸及物流局局長。特首李家超揚讚有領導能力、解說能力和主動性，而且「有改革意識，認同和支持我的施政理念」。



她們表現卓越，具備豐富的行政和管理經驗，我賞識她們的領導能力、解說能力和主動性。她們有改革意識，認同和支持我的施政理念。我有信心，她們會以不屈不撓的精神，帶領她們的決策局，勇於擔當，善於作為，把握機遇，克服挑戰，全力服務香港市民，貢獻香港社會。 行政長官李家超

兩名新局長曾經先後出任運輸署署長，陳美寶是2017年至2020年，羅淑佩由2020年到2023年。二人當中以羅淑佩尤其為人認識，原因當然是她去年8月在電台節目上公開透露自己是歌手陳卓賢的支持者。不過羅淑佩當時之所以接受傳媒訪問，某程度上都是因為年初「易通行」啟用時出現混亂，其作為運輸署署長，此後頻頻亮相，不斷向公眾解說。

羅淑佩另一個為人記得之處，在於其解說三隧分流的時候曾經表示「車輛一直動不算塞車」。其時社會有意見認為三隧分流的收費機制複雜，又質疑會否三隧齊塞，又或者有駕駛者為了省錢而故意減速云云。但無論如何，三條過海隧道最終於去年8月起實施「633」固定收費方案，紅隧和西隧的紅隧收費差距由55元縮減至30元。

其後羅淑佩調任到房屋署，任內高調打擊公屋濫用，甚至關注何伯事件。而陳美寶自離開運輸署後，一直在運輸及物流局（及其前身運輸及房屋局）出任常秘，制定運輸及交通政策。李家超上月中在立法會出席施政報告答問會時曾經提到，「關於啟德的綠色集體運輸可以提早三年——我正正想提出來，作為其中一個代表公務員同事抱着攻堅克難的精神——提前了三年，是運輸及物流局的同事經過很大的努力來做出這個成績」，正是對陳美寶的肯定。

至於今天公布任命時，李家超讚揚二人有領導能力、解說能力和主動性，無疑反映其對團隊的要求——「肯做事，做成事」。如果易通行因為出現混亂，就如垃圾徵費般乾脆放棄，改善民生的政策還可以如何推行？三隧分流過去屢次碰壁，不是有人嫌複雜就是怕加價，但現在不是多了人改用西隧，更好分流而令所有駕駛者都受惠嗎？

與此同時，官員除了主動和積極做事之外，還要方向正確。這也是為什麼李家超提到，兩名新局長「有改革意識，認同和支持我的施政理念」。就拿公共交通來說，巴士和港鐵票價有加無減，點對點交通市場封閉，網約車在香港無法好像在其他大城市般合法提供服務，如此格局不得不改革。如果新局長陳美寶沒有改革意識，又可以領導什麼、解說什麼呢？難道只是為政府不作為而百般辯解嗎？

至於羅淑佩新任文體旅局局長，更可說是「三煞位」。一在於文化：韓劇、韓綜、韓團席捲香港以至全球，香港的文化產業何去何從？二是體育：不但要檢討本地運動員的資助機制，以及改革體育總會機構的管治和運作，未來如何發展體育產業，由普及化、精英化和盛事化走到專業化和產業化？至於旅遊更是最棘手，面對深圳以至大灣區內地城市的價格優勢，香港人對於日本旅遊的鍾情，到我們零售和飲食業承受的舖租問題，無一不是挑戰，更涉及經濟結構、發展規劃等深層次改革。

特首形容新局長符合其施政理念，肯定不只是領導能力、解說能力和主動性。正如李家超曾經表示要針對體系改革，「有瓶頸、短板或阻礙的，要突破瓶頸、清除障礙」，新局長將會如何體現於文體旅局的工作，不只香港社會拭目以待。須知道去年李家超上京述職，國家主席習近平就提到「敢於擔當，善作善成」；今年港澳辦主任夏寶龍更具體表示要「銳意改革，主動作為」，通過改革實現更好發展。中央對於特首李家超的團隊不會沒有期望，沒有要求，不但羅淑佩和陳美寶要迎難而上，其他司局長同樣要勇於改革，破除利益固化藩籬，破解社會經濟深層次矛盾。