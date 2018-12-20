消息指土供組報告倡全收粉嶺高球場　先拓32公頃足以回應民意？

土地供應專責小組近日完成訂定最終報告工作，消息指小組的終極安排是全面收回高球場，但需分兩階段發展。本港房屋用地短缺，發展高爾夫球場既能解燃眉之急，也讓市民看到，政府會無懼既得利益者的阻礙，落實惠民政策。政府應盡快全面收回球場作規劃，並清楚交代土地的長遠發展計劃。

佔地172公頃的粉嶺高球場，是「土地大辯論」的焦點選項之一。（資料圖片）

土地供應專責小組本周二已訂定最終報告，《香港01》早前引述消息指小組傾向推薦八個較為優先的發展選項，合共提供2,900公頃土地。現時小組傾向原則上要求政府收回整個高球場，但應優先研究發展高球場以東約32公頃土地作短中期發展，舒緩土地供應不足，並作公營房屋發展；其餘140公頃方面，小組大部分成員都覺得應一併考慮收回，但為了在短中期增加房屋供應，優先處理局部發展會比較有利。

粉嶺高爾夫球場的土地使用權將於2020年到期，若小組最終報告支持收回球場，政府將需直接面對主流民意，任何藉詞推搪或延後方案，恐怕將構成政治代價。 既然小組同意全面收回土地，政府不應加設各種繁複的階段性收回程序，一次過全面收回球場作規劃方為上策。

另外，高爾夫球場毗鄰新界東北發展區，其發展應配合鄰近地區。在這大前提下，先將部分球場用作建屋並非問題，但政府必須清晰交代高爾夫球場的整體規劃。「長遠規劃」語焉不詳，或令當區居民誤解這區域長遠不會建房。根據過去經驗，市民普遍反對鄰近地區發展公營房屋，上屆政府也反映，社區反對是開發土地的主要障礙之一。如果政府未有清晰規劃高爾夫球場，令當區市民產生錯誤期望，將來的發展將會招來極大反對聲音。政府過去對於全面發展高爾夫球場諸多推搪，如果欠缺清晰交代，也難免引起市民質疑首期發展完成後所出現的變數。

小組預計12月底才向特首林鄭月娥提交最終報告，但特首林鄭月娥和運輸及房屋局局長陳帆年中已先後表態支持填海增加土地供應，又先行在10月的《施政報告》推出明日大嶼計劃，被批評是架空小組。房屋問題嚴峻，政府在報告完成前推出一些覓地措施，或許是無可厚非。但小組反映的是主流民意，政府決不應對報告視若無睹。高爾夫球場的議題已然擾攘多年，去屆政府的覓地方案也因之惹來極大質疑，今屆政府應吸取教訓，作出合適抉擇，全面收回球場，並向市民清晰交代規劃方向。