土供組願倡全收高球場　政府可有魄力回應民意？

「土地大辯論」曲終人散，土地供應專責小組亦已完成最終報告，據稱，小組「原則上」望政府收回整個粉嶺高爾夫球場。雖說土供組的局部發展建議值得存疑，但大體方向可謂如實反映主流民意。然而，政府又有否魄力採納報告，回應廣大市民的期望?

為期五個月的「土地大辯論」於本年四月開展，由超過20多位來自不同界別的專業人士組成的土地供應專責小組統籌，藉不同途徑向公眾諮詢意見，以探討18個開發土地的選項。不過，是次諮詢受到不少批評，例如所謂的「選項」被質疑有不當前設、諮詢框架設計「離地」，與及諮詢結果未能約束土地決策等。

土地供應小組正為提交最終報告進行深入討論，黃遠輝指希望趕及12月31日前提交予特首。(資料圖片)

更甚者，土供組是否能夠如實反映民意，也一直受懷疑。首先，土供組的成員名單受廣泛批評，皆因不少成員與部分土地選項構成利益衝突；舉例說，小組副主席黃澤恩及成員胡定旭均為高球會會員；另外，亦有消息指出，政府官員曾向土供組成員施壓，要求在部分具爭議性的選項上「避重就輕」。這一切均引致公眾懷疑整場諮詢的公信力。

在發展粉嶺高爾夫球場一事上，縱然有清晰民意支持收回球場發展，土供組的取態卻一直含糊。港大民意調查曾於上月進行電話訪問，發現接近七成受訪者同意發展高球場，同時土供組的初步分析亦有着相若結果。可是，據較早前消息，小組曾一度傾向不建議全面收回高球場土地，僅支持局部發展方案。

社會不少意見認為應收回粉嶺高爾夫球場建公屋。（資料圖片／李澤彤攝）

現在消息指土供組願倡「原則性」全面收回高球場發展，也招各界不同猜測；不過最為理性的推論，無非為社會就發展高球場的共識極為清晰，而反對發展者的理據亦相當薄弱。當然，小組的「階段式」建議始終為政治角力下的節衷方案，或許未盡人意，而且所謂的階段式發展意思含糊，全面發展高球場計劃或許終遇變數，公眾仍須着力監察；但如今跨界別的「專家」似乎終於不再迴避社會訴求，願建議政府全面發展高球場，正是認同了重新發展高球場用地的迫切需要。

回顧過去半年的「土地大辯論」，各路反對收回高球場者可謂奇招盡出，用盡了不同奇怪理由，試圖駁斥主流民意：先有不少與高球會相關的既得利益者，企圖以球場對體育及經濟發展的供獻，論證保留球場之重要，惟大多未能駁倒高球場已成少數人的獨享空間，以及公眾未能廣泛使用的事實；亦有論者以「仇富」、「悲情城市」等煽情理由，嘗試扭曲發展高球場的目的與作用，但當中大多理據均不能站得住腳；更有論者「忽然」保育，在球場受「威脅」時方才指出其歷史及環境上的價值，惟公眾在從前一直未聞其聲。然而，發展高球場既有廣泛民意支持，而且理據充分，非為簡單的民粹訴求，故反對者的論述均未能影響社會共識。

劉智鵬曾指皇后碼頭沒有重大歷史意義，但說到粉嶺高球場就忽然很上心，不惜為其「腦補」歷史意義。（嶺南大學圖片）

值得注意的是，即使土供組真的向政府指出民意所在，政府是否願意面對現實卻是另一疑問。畢竟，一如坊間憂慮，土供組報告不具約束力，而且一直有傳政府高層早已「落閘」，傾向不收回粉嶺高球場，社會期望終告落空亦不無可能。再者，正如上述，土供組建議未盡清晰，如何執行其「原則性」建議仍有極大演繹空間，故公眾必須持續監察。無論如何，政府不應繼續對主流民意視若無睹，而應從善如流、從速着手規劃發展高球場。