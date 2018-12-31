政府為東涌河回復自然　監督水質須官民合作

可持續大嶼辦事處長李鉅標日前接受媒體訪問，指政府計劃修復被「渠道化」的東涌河下游，回復為天然河道，並建立河畔公園，又計劃於東涌新填海區海堤引入生態海岸線。幾項計劃完成後，居民可以穿梭河道，同時回復生物多樣性。近年港府提倡「親水文化」，撥款改善明渠和河流水質，值得推動。雖然如此，政府撥款只是促進人河共存的要素之一，居民、遊人也須提升保育意識，保持河道潔淨。

紅樹林 其中一款紅樹於東涌常見，名字獨特，名為「Blind your eyes」，「因為樹汁有毒，接觸眼有機會致盲。」秋冬季節，會變橙紅色，成為打卡熱點。香港現時受漁農自然護理署認可的紅樹有8種，在東涌河口至少能找到6個品種之多，在香港實屬罕見。（鄧倩瑩攝）

東涌河受損 回復自然應有之義

東涌河是香港淡水魚類第二豐富的河流，而且河口旁邊有至少六種紅樹林品種。近十多年來，愈來愈多人關注河道的命運。首先，民眾總體保育意識提高，漁護署更評定東涌河為「具重要生態價值河溪」；其次，2003年有人非法挖走河旁400噸石頭，供應給迪士尼樂園，社會震怒；第三，政府落實擴展東涌新市鎮，居民和環保團體擔心河道會否再次受威脅。

發展局今年八月宣布加強保護東涌河的生態，包括改造已被渠道化的600米河道，還原其自然面貌，又規劃河道附近地方為自然保育區及海岸保育區，避免工商民居活動干擾生態。同時，局方建議興建河畔公園，以提供生態教育及康樂用途。日前可持續大嶼辦事處透露更多河畔公園的細節，又計劃在東涌東填海工程會引生態海岸線，模仿自然潮間帶生態設計，有利生物生長。

改善東涌河，是東涌新市鎮擴展計劃的一部分。政府強調復修河流及設立河畔公園，多少是回應社會對填海的質疑，強調發展與保育並重。必須承認，填海計劃本已備受社會爭議，政府草率宣布「明日大嶼」方案，激起更多反對聲音。其實，不論有否東涌及其他大嶼山的填海計劃，回復東涌河自然河道，是政府應有之義，不應綑綁新市鎮及填海項目。不過，既然政府同步進行工程及保育計劃，政府必須緊記，慎防工程損害東涌河，毀掉已經脆弱的生境。

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改善工程 提升水質是指標

再者，香港以至其他大城市都賦予都市河流更多功能，不只是預防水浸和收集雨水，而是兼具促進生物多樣性、康樂、教育等用途。政府近年復修遭渠道化的市區河道，包括啟德河、翠屏河、山貝河等，其中啟德河工程已陸續完工。要證明環境適宜動植物和人類活動，也證明撥款有效，提升河道水質是重要指標。

現時環保署收集泳灘、河水、河溪三類水質指標，其中東涌河的水質二十年來處於良好及極佳水平。正因如此，政府更要確保水質不會轉差。政府承諾東涌谷會建立新排水系統，雨水會經天然淨化及處理後才會流入東涌河。除此之外，政府應參考綠色力量等環保團體的建議，為諸如東涌河的高生態價值河溪，訂立更嚴格的水質指標及測試，替指標生物作毒理測試，監察其生存率、生長和繁殖。

政府要做好東涌河保育工作，民間也需要不斷提升保育意識。「親水文化」講求人與河道共融，這種意識更為重要。有人認為，提防河溪受污，驟耳聽來毋須提點，其實不然。很多市民不會刻意區分雨水和污水渠，直接把生活和工商污水倒入雨水渠，然後流進河道和大海。此外，去年有新入伙的水泉澳邨居民，在附近山邊溪澗洗衣服，涉嫌違法，而且污染溪澗。上述兩個例子說明，關注河溪水質，需要一場廣泛的公民教育。

香港過往的河道工程，主要目標為防治水患、誘導水流。目標可說超額完成，但犧牲了生態。隨着技術進步及保育風氣濃厚，復活河川生命力愈來愈重要，更應兼容調節氣候、康樂教育等功能。台北、新加坡、首爾等城市也積極重建都市河流的生態系統，提升城市生活質素，相信香港絕對有能力營造人河共融的環境。