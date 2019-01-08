美國息率政策急轉彎　貨幣正常化不容易

美國聯儲局於去年12月的議息會議，暗示今年會加息2次，但到了新的一年，不但聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，暗示或暫緩加息，強調美聯儲沒有既定的利率政策，在必要時會政策立場作出重大改變，以支持經濟。按最新利率期貨走勢，市場亦預期今年內加息的機會只有3.2%，而減息機會高達31.3%。

美國經濟前景未明

聯儲局政策急轉彎，有多個成因，首先是美國經濟數據反覆，美國12月製造業採購經理人指數（PMI）為53.9，低於11月的55.3和市場預期的 55.1；但之後的12月份新增非農業職位則大勝預期，由11月的17.6萬急增至31.2萬個，增幅創10個月新高。數據起伏不定，令聯儲局不敢輕言加息。

此外，雖然聯儲局聲稱並不會受股市起伏和美國總統特朗普的批評，而影響制定貨幣政策，但市場普遍相信，特朗普多番抨擊鮑威爾，加上美股去年多次大跌，令聯儲局不得不更審慎， 部份回應市場對聯儲局加息太快的憂慮。

聯儲局去年12月加息後，聯邦基金利率升至2.25至2.5厘，但離2007年水平尚有一段距離。（路透社）

息率未正常化

可惜的是，不少經濟學家都相信美國推行貨幣政策「正常化」的步伐太慢，美國經濟步出2008年金融海嘯的影響已久，股市亦屢創新高，但現時聯邦基金利率還只2.25至2.5厘，跟2007年中的5.25厘尚有很大的一段距離。

不少人警告美國若遇上另一次金融危機，貨幣政策工具很快會用光，或面臨「無招可用」的局面。IMF第一副總裁David Lipton表示，下一輪衰退時，政府將難以應用財政或是貨幣政策進行對沖，認為下一次衰退快將出現，但各國政府還未做好必要應對，準備甚至不如2008年危機時充分。

而這亦非美國要獨自面對的困難，歐洲央行去年底停止買債計劃，市場預期今年夏天歐央行會開始加息，但現時地區債務問題和政治動盪，令歐央行難以開始加息。與此同時，日本央行自2013年開始一直實施大規模量化寬鬆政策，但近日議息紀錄亦顯示日央行成員對是否要維持量寬有意見分歧，或會退出量寬。2019年，對各主要央行來說，應該會是頭痛的一年。