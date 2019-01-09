訪港旅客勢創新高　向旅客徵稅改善接待能力？

不少地方的旅遊業在2018年均頗有斬獲，包括將在2020年舉辦東京奧運的日本，去年首次錄得破紀錄的3,000萬到訪人次。財政司司長陳茂波亦預計香港受港珠澳大橋開通刺激，訪港旅客量將打破2014年逾六千萬人次的歷史紀錄。但對部分生活環境受衝擊的港人來說，這未必是好消息，最近不少國家選擇向旅客徵稅，一方面用之於發展旅業，另一方面也為補償社區，值得香港重視。

去年內地不過夜旅客人次大增 考驗香港接待能力

旅遊業興旺，可刺激消費及經濟。不過，當大量旅客湧入，也會考驗當地的承受及接待旅客能力，同時令人關注會否過份衝擊本地人的生活環境。近年甚至有政黨主張向旅客收取「陸路離境稅」，以減低消費力低的內地人士的來港意欲。

根據香港旅遊發展局（旅發局）的統計，內地客可分為「過夜旅客」和「不過夜旅客」兩類。一般來說，「過夜旅客」有較大經濟價值，有坊間研究就曾根據旅發局統計數據，指大致上一名內地過夜旅客相當於三名不過夜旅客的增加價值。

回顧旅發局在2018年1月至11月的統計數據，與2017年同期相較，中國內地過夜旅客人次整體增長7%，而中國內地不過夜旅客則增長19.3%，可見增長動力主要來自不過夜旅客。特別是港珠澳大橋開通後的11月，來自中國內地不過夜旅客的訪港人次接近300萬，較2017年同期的210萬人增加逾四成之多。在我們享受及發掘旅客急遽增長的「紅利」同時，如何緩和以至補償對當地市民生活環境的衝擊，考驗當局智慧。

中國內地過夜旅客人次 2017年 2018年 增長率 十一月 1,557,337 1,652,635 6.1% 十月 1,693,091 1,735,556 2.5% 九月 1,389,806 1,373,872 -1.1% 八月 1,860,942 2,150,391 15.6% 七月 1,849,954 1,839,578 -0.6% 六月 1,306,684 1,448,854 10.9% 五月 1,424,942 1,482,963 4.1% 四月 1,446,645 1,575,865 8.9% 三月 1,319,688 1,399,215 6.0% 二月 1,290,453 1,721,160 33.4% 一月 1,651,999 1,591,220 - 3.7% 2017年1至11月至2018年1至11月增長率 7.0% 數據來源：香港旅遊發展局

中國內地不過夜旅客人次 2017年 2018年 增長率 十一月 2,123,418 2,978,743 40.3% 十月 2,340,382 2,918,835 24.7% 九月 2,182,963 2,339,592 7.2% 八月 2,095,047 2,675,156 27.7% 七月 2,227,229 2,563,377 15.1% 六月 1,791,032 2,185,235 22.0% 五月 2,025,086 2,334,407 15.3% 四月 2,075,287 2,480,232 19.5% 三月 2,011,081 2,269,160 12.8% 二月 1,848,275 2,678,536 44.9% 一月 2,701,506 2,522,021 -6.6% 2017年1至11月至2018年1至11月增長率 19.3% 數據來源：香港旅遊發展局

2018年10月24日，港珠澳大橋全線通車運營。新華社文章稱，「在一國兩制框架下，一個連接兩個特別行政區、三個關稅區的大橋，不僅要完成橋體跨度上的極限挑戰，更要解決口岸設置、投融資安排、通航與錨地、中華白海豚保護等一系列全新課題。『逢山開路，遇水架橋』，這項創造多項世界第一的超級工程，正是新時代全面深化改革開放的寫照。」

向遊客徵稅 可改善旅業及回饋社區

當然，討論旅客問題之時，沒有必要消極地回頭討論限制特定旅客群組的來港人數，削足適履，而更應該積極地思考如何平衡利益，向前發展。更何況政府在2013年發表評估報告，也認為香港作為一個細小而外向型的經濟體系，沒有條件為個別組群的旅客或為整體旅客人數設定上限。不過，報告也承認香港需要在多方面提升接待旅客的能力，如口岸處理能力、旅遊設施、酒店房間供應，以及公共交通網絡等。如今多年過去，隨着多項大型基建落成，相信這些配套仍有不少改善空間。

舉例來說，市民能否透過港珠澳大橋形成大灣區一小時生活圈，十分取決於通關口岸在接待大量旅客的過境需要時，隨時提供足夠的人手和設備，維持流暢快速的通關程序，但不少市民都未盡滿意。反觀去年旅客人次甫創新高的日本，為了改善出入境系統和促進旅遊業，周一（1月7日）正式向出境人士徵收每位1,000日圓的國際觀光旅客稅，以便引入臉部識別系統加快出入境審查速度、安裝多國語言資訊系統，和為公共交通安裝更多無現金交易設施等。

在港珠澳大橋開通初期，大批旅客逼爆東涌。（資料圖片）

增加從旅客身上獲得的收入，除了用之於旅客本身，也可用作補償對當地構成衝擊的「環境成本」。最近意大利威尼斯針對短途一日遊客徵稅，亦成為話題，事關他們希望「精準打撃」的目標，就是被認為對經濟貢獻少，但對民生構成較大滋擾的遊輪客──他們動輒數千人蜂擁入城，除了留下垃圾和磨損建築，其旅遊模式亦被指令當地的餐廳和商店服務質素每況愈下。



這些情況對港人來說，可能都似曾相識。當然，不少評論質疑威尼斯政府向每人徵收2.5至10歐元究竟能構成多大阻嚇力，但如果我們將思維重點放在「資源分配」，而非單純阻嚇旅客來訪，那麼利用這些從旅客身上收回的資金，用作清潔和維護費用，向前發展，似乎也可以是共創雙贏的一種方式。