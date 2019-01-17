中央救經濟需精準施策　勿忘初衷非「大水漫灌」

內地經濟下行壓力加大，三部委日前聯手出招撐經濟，加大減稅降費措施力度，重點推動經濟高質量發展，制定出台穩汽車、家電等產品的措施，鼓勵服務消費和網購等新業務模式等，明言不搞「大水漫灌」。但要適度紓解經濟下行壓力，又要避免「大水漫灌」影響結構性去槓桿，將考驗決策者智慧。

經濟數據揭內憂外患

環球經濟放緩、貿易衝突造成的負面影響逐漸浮現，陸續公布的內地經濟數據均見疲弱，先是去年12月出入口數字現「雙急降」，以美元計，出口和入口按年分別跌4.4%和7.6%。隨著中國企業在加徵關稅預期下「搶出口」的節奏放緩，料出口數字今季表現將更差；至於入口數字按年跌7.6%，反映內需低迷。

外需疲軟和內需走弱，也反映在製造業數據。內地官方製造業採購經理指數（PMI）在12月錄得49.4，是近兩年半以來首次跌穿50的盛衰分界線，遠遜市場預期，預示內地經濟增長續放緩，需求持續弱勢。

內地去年12月出入口數字現「雙急降」遠遜市場預期。（路透社）

中央連環出招救市 穩消費穩投資

經濟告急之際，中央救市措施密集出台，三部委（發改委、財政部、人行）日前加碼出招谷經濟，務求穩住消費和投資信心，如出台穩住汽車、家電等消費的措施、加大減稅降費力度、加大地方政府專項債規模、加大國企混改力度等一系列措施。

中央又強調今次不會「大水漫灌」，再重申上月中央經濟工作會議提及過，要實施好穩健的貨幣政策，另外又繼續堅持供給側結構性改革，提出重點減輕製造業和小微企業負擔、加快殭屍企業處置，有效有序引導產能過剩行業去產能等。

人民銀行破紀錄逆回購5600億元人民幣，本周累計「放水」逾萬億。（路透社）

逆回購淨投放5600億破紀錄 算不上大水漫灌

不過，人行繼今年首次降準過後，逆回購操作量又打破歷史紀錄，昨日（16日）單日淨投放達到5,600億元人民幣，惹人感覺是又一「放水救經濟」的操作，甚至認為中央近年去槓桿的主調已轉向。

但有分析則指，1月是稅收大月，近期的公開市場操作僅屬維護銀行體系流動性的合理充裕，加上除了財政收稅，還有MLF到期、政府債券發行繳款等相互抵充，故實際投放其實有限，算不上是「大水漫灌」。

人行一手降準一手逆回購，固然提振了市場信心，中港股市齊齊急彈，惟中央落實各項措施時，也必需注意防止「大水漫灌」的強刺激，「放水」也要放得其所，精準施策，以惠及民企、中小企和普通消費者為目標，並加快中國產業升級，增加內部需求，應對貿易戰和全球經濟放緩帶來的衝擊。