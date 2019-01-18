【收緊長者綜援】政府發補助金補鑊　「就業至上觀」折射狹隘思維

政府漠視基層市民生活需要，堅持提高長者綜援申請資格至65歲，任由部分60至64歲長者陷入「百無」窘況，「01觀點」已指出是應為不為。勞福局局長羅致光近日在立法會發表「勞動不等於勞損」論，更令人啼笑皆非。 周五（18日）行政長官林鄭月娥宣布措施「補鑊」，在政策實施的2月1日，會為60至64歲健全申領綜援人士同時發放1,060元的「就業支援補助金」，金額等同健全成人綜援與長者綜援的差額，毋須申請，也不會因申領者找不到工作而失去，惟旨在鼓勵該類人士就業，投入勞動市場。 對60至64歲申領綜援的人士來說，新措施下的補助金雖表面上填補了資金缺口，但少了原長者綜援下多項特別津貼，只聊勝於無。而且政府以「就業支援補助金」的名義來發放這筆補助金，也明言鼓勵受助者投入勞動市場，這種只以「就業」來衡量受助人對社會貢獻的眼光，不但狹隘，也限制了長者能夠從事不同工作來貢獻社會的想像空間。

勞動不等於勞損 所以從事勞動工作的長者更健康？

將政府的「就業至上觀」表現得淋漓盡致的，莫過於局長羅致光日前發表的「勞動不等於勞損」論。羅氏認為勞損是指不適當動作重覆地產生，不等同勞動人會有勞損；又謂很多有勞動的人，其身體年齡會較缺少勞動的人更年輕。意指從事基層勞動的年長人士，有條件繼續就業、貢獻社會。

社會福利界立法會議員張超雄斥其言詞「涼薄」，因長者可選擇工種不多，不少從事保安或清潔，正容易導致身體勞損。根據明愛社區發展服務在去年2月發表的「香港基層勞工勞損狀況評估報告」，在逾1,511名接受評估並從事基層勞動工作的人士當中，有93.3%接受評估的參加者表示身體最少有一個部分出現勞損情況，超過一半的參加者表示最少有四個身體部分出現勞損情況。

另外，坊間對長者的就業狀況亦有誤解，例如有論者指近年香港長者就業人數愈來愈多，當中較多為白領，就沒有掌握實際情況。事實上，根據財政司司長辦公室在2017年2月發表的經濟概況報告，在2016年只有不足三成年屆60歲的長者勞動人口從事較高技術階層，例如經理、專業人員和輔助專業人員；逾七成長者皆從事較低技術階層，即使撇除當中的「文書支援人員」，仍有逾六成長者屬「非技術工人」、「機台及機器操作員及裝配員」、「工藝及有關人員」和「服務工作及銷售人員」。換言之，從事基層勞動工作的長者仍佔大多數。

張超雄質疑政府根本沒研究過60至64歲長者的特徵，是否能支撐到現在的工作環境。（鄭子峰攝）

自力更生 只能選擇投入勞動就業市場？



在香港，「自力更生」的觀念深入民心，政府數據也顯示，近年長者勞動人口參與率節節攀升，由2003年不足15%，迄2016年已升至逾20%，升幅顯著。社會福利署也有「自力更生支援計劃」，協助健全綜援申請人克服就業障礙，增強受僱能力，以便早日覓得有薪工作，條件包括失業綜援申請人須尋找每月工作時數不少於120小時及收入不少於社署所定標準的有薪工作。



該政策的潛台詞，其實就是「有工勝無工、低薪勝無薪」的就業原則。但有從事社會工作的人士分享經驗指，曾有參加者從事課餘託管導師，時薪約50元，月入約3,000多元，超過在最低工資實施前的計劃薪金要求。不過，由於她每天只工作3小時，未能符合120小時的工作時間要求，只好放棄這份滿足感較大的工作，轉做晚間工時較長、時薪較低的清潔工，不但變相削減單位生產力，在勞動市場工種選擇有限的情況下，也只好接受「人才錯配」的結果。

清潔工待遇仍然有待改善。（羅君豪攝）

對60至64歲申領綜援的長者來說，政府對其發放「就業支援補助金」，明示他們應該要投身勞動就業市場，並以此定義他們的價值，其實局限了人盡其用，各展所能的想像空間。舉例來說，如果該類長者只能在就業市場上從事低薪長工時的勞動工作，不但不人道，而且對社會來說也未必是最好的配置。



去年香港教育大學發表研究，指本港只有11.4%長者參與義務工作，比率顯著低於美國（24.1%）和加拿大（36.5%）等西方國家，與政府的「就業至上觀」不無關係。事實上，如果政府認可長者主動及自願地從事不同服務的價值，例如託兒、照顧，甚至酌量向其發放獎勵金，不但長者可有更多選擇，對社會也是一大福音。