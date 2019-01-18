美圍堵華為又有新動作　科技戰恐升級　中國須堅持創新發展戰略

貿易戰稍有緩和，但科技爭端似乎正逐漸浮現隱憂。說的是美國及其盟友打壓華為的消息近來又頻頻傳出，如美國檢察部門試圖刑事調查華為、美議員倡禁止向違令中國電信企業提供零組件等，讓人擔憂科技戰將緩緩升級，惟未來經濟發展幾乎肯定由創新所驅動，中國專注於其創新發展的既定戰略是唯一道路。

報道指美國檢察部門將提訴華為 惟有舊案重炒之嫌

美國近期小動作多多，《華爾街日報》周三（16日）報道，美國聯邦檢察部門正試圖對華為展開刑事調查，原因是該公司「涉嫌竊取T-Mobile等美國合作伙伴的商業機密」，惟這份調查其實有「炒冷飯」之嫌，因部分調查原來源自於T-Mobile和華為之間的民事訴訟。

這宗民事訴訟發生在2014年，T-Mobile指控華為盜用其實驗室內的機械人技術，但案件其實早已解決，兩間公司在2017年和解，美國陪審團裁決了華為的行為並非「故意和惡意」，亦未發現任何損害或不當得利。華為近日聲明重申了此簡單事實。再者，商業糾紛在市場實屬正常不過，T-Mobile作為一家電信運營商，與華為規模更不可相提並論，在沒有新證據下又重提舊事，難免讓人感覺美國是故意做文章。

華為與T-Mobile的民事訴訟於前年已經和解，惟美國檢察部門被質疑「炒冷飯」。（視覺中國）

美議員：華為應該得到死刑 外交部：對華為的戒心歇斯底里

與報道的同一日，又有另一條有關打壓華為的消息。美國共和民主兩黨幾名國會議員，聯合提出名為「電信拒絕令執行法」的法案，要求向違反美國制裁法例或出口管制禁令的中國電信企業施行出口禁令，且要禁止向該等企業提供美國晶片或其他元件，矛頭直指中興（0763）和華為，務求打斷中國電信業的關鍵零組件。有議員更誇張形容若華為違反制裁令等，「應該得到的刑罰是死刑」。

上述兩單事件，外交部發言人華春瑩在記者會上的回應足可概括。對於美擬刑事調查華為，她指：「美方動輒將普通的民事案件擴大化、政治化，並任意動用國家機器打壓中國企業，不僅不符合自由公平競爭的規則，也違反法治精神。」

華春瑩回應美議員的提案時則表示，「這幾個參議員的舉動就是美方一些人極端狂妄自大，同時又極端缺乏自信的表現」，形容他們「對華為的戒心簡直到了歇斯底里的程度」，敦促該些議員停止無理打壓中國企業，多做有利於中美互信與合作的事。

華為在5G技術領域領先，但在多國被封殺。（美聯社）

游說盟國加入阻止中國科技進步的陣營

近周各國也有零零碎碎有關「抵制華為」的跡象，波蘭以「間諜活動」為由逮捕一名華為員工、德媒報道該國政府正積極考慮以更嚴格安全標準排除使用華為5G設備、英國牛津大學決定暫停接受華為捐款云云。

美國極力游說各盟國封殺華為早已不是新聞，其目的顯而易見，就是要打壓中國科技進步，其發起貿易戰，所謂減少貿易逆差根本不是重點，而是想要在中國科技產業萌芽之前將之扼殺，甚至迫使其他國家「選邊站」，藉封殺華為來試圖打擊中國的5G佈局。

奈何，華為盜取知識產權、從事間諜活動等美國及其盟國的指控，至今未能拿出那怕一個實質證據。中國也決不會因為要解決貿易紛爭，或者為「迎合」美國的霸道，就改變其既定發展戰略，只要自身專注於創新發展，別人找麻煩便只是別人的事，隨着企業快速成長，此刻的打打鬧鬧便不再重要。

國家主席習近平昨午在天津便指出，高質量發展要靠創新，國家再往前發展亦要靠自主創新，「讓有創新夢想的人能心無旁騖、有信心及有激情地投入到創新事業中，中國的動能轉換、高質量發展就一定能夠實現。」