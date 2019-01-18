【一分鐘看世界】硬脫歐有幾亂、德國vs華為、日本司法弊病

早晨，今天是1月18日，星期五。 準備結束忙碌的一周前，你需知道以下五宗國際新聞：

英國脫歐隨時Bad End？

英國首相文翠珊周三（16日）避過在野工黨提出的不信任動議，成功保住相位，亦意味她要繼續處理脫歐問題。因此她已經決定取消出席下星期在瑞士舉行的達沃斯經濟論壇，並向國會提交脫歐「B計劃」。

目前有不少民眾及商界希望可以舉行第二次公投，令國家可以留歐。不過政府堅持3月29日的大限不會改變， 歐盟的取態亦成為焦點，而法國就已經「打定輸數」，認為英國硬脫歐成數甚高。到底脫歐會為英國帶來甚麼風險？（按此閱讀更多）



英國脫歐：面對一片亂局，愈來愈多人質疑脫歐的決定，亦擔心無協議脫歐的代價會更大。示威者不禁問一句：「脫歐值得嗎？」（美聯社）

華為「入德」受阻？

與華為有關的爭議接二連三，單是在美國就傳出聯邦檢察部門正刑事調查該公司，以及國會跨黨派議員提出禁售晶片予華為中興等違規華企的法案。雖然華為創辦人任正非強調公司沒有遇到很大困難，但又有消息指德國可能在發展5G一事將華為拒諸門外……（按此閱讀更多）

德國政府傳出欲制定華為無法達到的安全標準，以排除華為5G。圖為華為於2017年參展德國漢諾威CeBIT展覽會。（視覺中國）

日產事件與當地司法制度的不公

日產汽車前會長戈恩被捕超過兩個月，申請保釋又被駁回，令他無法離開拘留所。事件引起多國傳媒關注，批評日本的司法制度有嚴重缺陷……（按此閱讀更多）

微軟回饋社會有可疑？

微軟周四（17日）宣布，斥資5億美元在總部所在地西雅圖協助建屋，解決中低收入人士的住屋問題，但就有人質疑對方的目的是保障自己可以繼續在當地發展……（按此閱讀更多）

菲臘親王的駕車驚魂

英女王伊利沙伯二世丈夫、現年97歲的菲臘親王周四（17日）駕車外出時遇上交通意外，他的座駕與另一輛車相撞後翻側……（按此閱讀更多）

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