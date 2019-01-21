公營醫院病床佔用率達107%　只能靠護士無限OT？

公營醫院護士人手不足，流感高峰期的情況更為嚴峻。去年起，政府開始在流感高峰期撥款改善醫護人員超時工作的薪酬待遇、增聘臨時人手等，但前線護士的壓力仍然沉重，今年護協更號召前線護士到政總集會。歸根究柢，政府一直未設立病人與護士的標準比例，護士人手本已緊絀，一旦爆發事故，醫療體系自然難以負荷。如果官員不改變心態，只願小修小補，市民、醫護人員只會繼續承受這一年一度的折騰。

撥款未對症下藥 前線護士人手不足

但凡流感高峰期，前線醫護人員總會埋怨人手不足，為舒緩他們的壓力，政府在去年一月冬季流感高峰期間，額外撥款五億元予醫管局應對流感，並將部分金額用於護士的加班費，但是，前線護士的工作壓力仍然巨大，護士協會甚至在報章刊登廣告，批評政府的政策不足。就此，政府今年預早向各聯網提供撥款，並且增加加班特別酬金計劃的彈性，護士只要額外工作節數不少於一小時，即可申請。但是，前線護士的壓力仍難紓解，上周五（18日）公立醫院平均內科病床佔用率仍高達107%，共有11間公立醫院佔用率超過100%。

前線護士的憤怒，是久積而成的。香港的護士人手長期不足，觀乎截至2016年底的數據，全港有5.2萬名護士，即每一千人有7.1位護士，比起經濟合作與發展組織（OECD）國家每一千人有九位護士的標準為低，更遠遠落後瑞士（17.9名）、挪威（17.3名）、美國（11.3名）等相對發達的國家。護士平日工作量本已沉重，流感高峰期來臨，憤怒自然一觸即發。

李國麟指，護士有專業責任維持護理服務水平，今日已召集了放假、不用「賣血」的同事向政府表達意見，要再視乎政府有無回應護士的訴求。（盧翊銘攝）

改善公營醫療服務 還須長遠人手規劃

平情而論，近年政府已然增設護士學位，而醫管局的護士人數在近十年來均錄得增長。但必須強調的是，醫管局於1999年關閉護士學校，並於2003年推出自願離職計劃，以節省開支，而同期的人口愈趨老化，香港總人口亦錄得增加，護士的行政工作也愈來愈多，此增幅仍難讓醫護服務達致適足水平，前線護士容易成為病人政府之間的磨心。

觀乎2017年政府推出的《香港醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告》，推算2030年普通科護士人手短缺約1,669人。在報告發表後，香港護理專科學院、香港中文大學護理學院、 香港理工大學護理學院及香港大學護理學院發出聯合聲明，指目前的人力比例本遠低於實際需要，而且，報告的計算方式亦太籠統，難以真正反映人力需求，政府應參考護士及病人比例的國際標準，制定長遠人手政策。

面對昔日同僚的訴求，出身學院的陳肇始卻無動於衷。去年立法會議員吳永嘉曾問陳肇始會否制訂護士與病人的目標比例，陳肇始卻一口拒絕，只表示近年已陸續增加人手。事實上，早於醫管局成立前，醫務衛生發展諮詢委員會曾提倡護理人員與病人比例應為一比五，時至今日，政府仍未接納相關意見。

政府對於設立病人護士比例一直避而不談，也許是害怕會帶來財政壓力。但是，香港的公共開支向來只佔本地生產總值的20%左右，處於極為穩健的水平。而且，香港利得稅稅率亦大有上調空間，早年連李嘉誠等城中富豪，也同意利得稅可以上調。如此說來，政府實在沒有任何理由不就護士病人比例訂立標準。

其實，除了醫療體系以外，香港還有多個社會問題尚未解決。究問題根本，在於政府欠缺承擔，往往「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，一旦出現問題，才補漏拾遺，透過臨時撥款處理，問題最終難得根治。是次護士走上街頭，反映政府漠視民生，最終只會招來反抗。政府必須謹記，受着結構性問題困擾的，並不止前線護士，還有全港市民，如果繼續對問題視若無睹，任由市民置身於水深火熱當中，終有一日會引發社會動蕩。