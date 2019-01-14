醫療券淪海味眼鏡券　林正財三招可否撥亂反正？

長者醫療券計劃開展十年，仍難以完全達致鼓勵基層醫療、預防疾病的目標。部分長者未能判別診斷和處方有詐騙成分，政府調查毫無阻嚇力，醫療券淪為不肖商人的提款機，尤其用作購買貴價眼鏡及補健中藥材。安老事務委員會主席林正財認為設服務上限、公開收費水平、吸引長者多做預防檢查，建議可取。然而，要真正發揮醫療券功效，政府要加快擴充地區基層醫療服務，讓長者憑醫療券及早得到護理服務，減低疾病惡化的機會，從而減輕醫療系統壓力。

林正財建議改革長者醫療券的收費模式。（資料圖片／陳琬蓉攝）

申領金額節節上升 效用早受質疑

政府在2017年支付了15億元給長者申領醫療券，去年首三季更達19億元。隨着金額上升，愈來愈多人質疑其效用。事實上，醫療券被濫用的例子屢見不鮮。消委會去年六月曾指出三項常見投訴，包括：一、中醫診所開出高價藥費和診金，用盡長者全數醫療券戶口餘額；二、眼鏡店慫恿長者購買過量眼鏡；三、長者光顧沒有參與醫療券計劃的診所。食衞局公布數字，由2014年醫療券計劃恆常化起，至去年九月底，衞生署接獲239宗投訴，有34宗查明屬實或部分屬實，當中取消了十名服務提供者的資格。

不排除個別長者需要特別治病服務，因而付出較高費用，但正因為病人缺乏醫學知識，加上一些長者誤信商戶，未能及時洞悉不良經營，容易受騙，公帑最終被誤用。雖然衞生署制定了檢查及審核程序，又調查投訴個案，但阻嚇力遠遠未夠，而衞生署和大學合作的檢討，又遲遲未見報告，教人失望。

長者醫療券目前每年每名長者有2,000元，並可累積至最高5,000元。（資料圖片）

新招可助減騙案 惟監管不能鬆懈

在民間多番批評後，政府終於有所回應。食衞局局長陳肇始表示檢討程序即將完成，安老事務委員會主席林正財則拋出三項建議，以提高資訊透明度和誘導長者重視預防疾病：即為每項服務設「封頂價」，公開收費水平，以及將部分醫療券金額撥作身體檢查。

上述建議合理，譬如說，假設光顧一次中醫的診金和藥費，平均約為三百元，上限為五百元，長者一方面知道該次診費是否特別昂貴，也避免一次過用光醫療券戶口餘額。

要林正財的建議有效落實，衞生署的規管同樣不能鬆懈，以防不肖商人會變陣，例如利用預防檢查機會銷售服務或產品，例如於檢查牙齒期間，要求或在未經長者同意下施行手術，長者「肉隨砧板上」，唯有就範付費，醫療券的預防及治療用途分野，形同虛設。其次，長者也需了解，日後需要改變使用醫療券習慣，分擔治療費用。這需要政府聯同區議員、醫護團體及社會服務機構宣傳，免生混亂。

長者醫療券計劃，目前會資助65歲或以上長者使用私營醫療服務。（資料圖片）

毋忘目標 醫療券應輔助基層醫療

醫療券的原委，是希望長者多作預防護理。但在2016年，只有11%的交易是屬於預防性護理，而治理／處理急性病症則佔58%，反映計劃已經「走歪路」，也反映政府在基層醫療，尤其當中的疾病預防工作遠未到位，醫院仍然面對沉重的治療壓力。

根據政府定義，基層醫療是透過提供急性及慢性疾病預防、健康風險評估和疾病偵察、為病患者提供復康、支援和紓緩治療等，以照顧整體人口的健康。政府現時急起直追，籌劃在地區建立首家地區康健中心，首選葵青並預計在今年第三季運作，具體推動基層醫療。

根據政府簡介，中心的護理諮詢免費，物理治療師、職業治療師和中醫師等的收費也設上限，病人可以使用醫療券。社會期望康健中心能夠起示範作用，提供優質而價錢合理的服務，長者無須憂心被騙。當然，正如社區醫護組織提醒，這需要緊密的地區網絡，以便及時轉介，並明確區分現有的社區健康中心用途，避免架牀疊屋。

政府矢言要締造有利長者生活的環境，就必須貫徹始終，既要檢討綜援等福利制度，確保中高齡人士生活穩定，不會被逼受僱主剝削。同樣重要的是，確保長者健康，即使患病也可找到適切的醫療服務。醫療券本意良好，但運作多年，早已偏離原有目標，甚或變成商戶哄騙長者的購物券。政府是推行者，有責任公帑運用得宜，不能完全依靠長者精明消費，故必須盡快完成檢討，杜絕騙案。