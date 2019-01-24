杜絕欺詐個案　政府應盡快收回單程證審批權

藝人湯唯2017年替香港政府拍攝「優秀人才入境計劃」宣傳廣告，鼓勵各地精英來港工作，一展所長。廣告以門來比喻計劃，人才藉此前來這個機會之都。港府一向稱有制度防止欺詐，以偽造文書和假結婚取得居留權，然而，害群之馬禁之不絕，不但浪費公共服務，而且有違吸納精英的政策目標，也令制度蒙污。港府必須多掌握新型犯罪途徑，並且參考其他地方例子，增強識別濫用個案，捉拿不法分子。此外，現時由內地政府審批、香港配合審批的單程證制度存有漏洞，港府應繼續爭取更大的單程證審批權力。

香港人口增長主要是由移民人數，特別是持單程證來港人士所帶動。（資料圖片）

欺詐居留者屢抓不止 執法力度尚待加強

立法會秘書處本月發表研究文件，整理香港過往應對欺詐居留申請行為的方法及成效，並引用英國及澳洲的例子比較。在人才入境計劃範疇，文件指出入境處「僅公布非常有限的資料」，難以判斷把關成效。

就「優秀人才入境計劃」的申請，自2014年至2018年九月，入境處曾就12宗懷疑提交失實資料或作虛假陳述的申請作出深入調查。針對這12宗個案，所有申請已因未能提供足夠資料而終止處理或被申請人自行撤回，當中有九宗個案入境處正進行刑事調查。在2016年，入境處曾就「輸入內地人才計劃」拒絕兩宗懷疑經不良中介提交失實資料或作虛假陳述的個案，另有七宗被申請人自行撤回或中止處理。單從該19宗個案而言，所有嫌疑者也知難而退，側證調查有一定阻嚇力。

正如立法會文件指出，審計署曾在2016年發表報告，要求入境處有需要改善核實「非本地畢業生留港／回港就業安排」和「輸入內地人才計劃」申請人資歷的隨機核查安排。政府同意審計署的建議，例如記錄檔案，定期進行簡報及抽查，檢討督導核查機制等，又稱已加強核查上述就業安排的文件真偽，值得肯定。

然而，入境處有否網羅所有嫌疑個案，仍存疑問。之所以有此憂慮，是因為媒體年半前仍揭發有移民公司聲稱可以藉「輸入內地人才計劃」騙取居留權，另有媒體數月前報道不法集團出售偽造大學畢業證書及成績表。處方必須緊貼形勢，不斷更新核查程序，並且與內地部門合作，及早辨別濫用個案。

現時入境處有多個入境計劃，供香港以外人士來港工作申請工作簽證。當中包括「一般就業政策」（一般計劃）、「輸入內地人才計劃」（內地人才計劃）、「優秀人才入境計劃」（優才計劃）、「非本地畢業生留港／回港就業安排」（非本地生就業計劃，專供留港工作非本地生申請）。

定罪者少顯搜證困難 收回單程證審批權助調查

有人也利用單程證制度騙取居港權。「01觀點」多次指出，港府應掌握單程證的審批權，不是因為要拒絕內地人來港定居，而是完善審理申請者的資格，避免有人利用中港兩地程序漏洞，透過假結婚取得居港權。

很多人批評現時只由內地政府接受申請和簽發單程證，機制欠透明，而且造就內地官員貪污的空間。其實，入境處已有一定權力掌控資格，即港人內地子女必先取得處方發出的居留權證明書，並附貼在單程證之上，才可以行使永久居留權。

既然港方有權審批子女來港權力，何不爭取把權力擴大至審批配偶資格，以針對假結婚？此問題不容忽視，因為近年大部分被捕個案最後均沒有被檢控定罪。據入境處資料，在2008年至2017年，香港共有10,649人在6,971宗被捕個案，但只有1,733人成功被檢控。保安局去年回應，原因之一是法院要求舉證要達到「無合理疑點的最高要求」，例如具備犯罪中介集團付款的財務交易，或者疑犯自行認罪。

當然，犯罪集團和當事人會盡力避免執法人員「人贓並獲」，盡力不留痕跡，執法者多數依靠市民舉報、突擊家訪、搜集出入境紀錄及環境證供、對涉案人士問話，使得虛假婚姻關係不易證實。再者，現時社交媒體流行，尋找假伴侶可以更隱密，甚至毋須中介代勞，搜證將會愈趨困難。

收回單程證審批權，有助港方集齊申請者的證明文件，方便審核，並根據香港現實狀況釐訂名額數字。坊間對香港如何全面收回審批權有不同意見，提議之一是與非本地受養人制度一視同仁。這就不單要證明婚姻或子女關係，而且內地親屬要證明過往無不良記錄，本地親屬則要證明滿足基本經濟條件，並提供適當居所。這安排的好處是減少內地官員藉此貪污的機會，又可統一家庭團聚原則，避免差別對待。

改革入境政策不能拖 步伐須謹慎

政府建議三隧分流方案也多番折騰，修改單程證審批準則定會掀起更大、更長時間的爭議，需要仔細商討。再者，曾有社會政策研究者提醒，經濟條件的要求會有反效果，例如本地親屬離世，或虐待受養人時，受養人不敢求助，因為擔心被遣回內地。政府必須聆聽各方意見，提出周全方略，尤其思考如何減低政策改變的不良後果。短期內，政府可參考立法會文件引用的外國例子，構思延長可疑結婚個案通知期，增撥人手抽查等措施，增加假結婚的成本。

香港出生率及死亡率低，單程證及各項入境計劃成了人口增長的最大因素，因為單程證審批權不在港方，港府難以掌控來港定居的時間和人數，阻礙教育、醫療和就業等政策的規劃。近年的族群爭拗，加劇社會矛盾，質疑上述人口來港的正當性，正是矛盾源頭之一。因此，不論為保障正規個案，平息社群之間的猜忌質疑，還是釐訂人口政策，港府務必打擊居留欺詐行為，並收回單程證審批權。