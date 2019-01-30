【華為孟晚舟】加拿大不應盲從美國

當地時間周一（28日），美國正式起訴中國科技企業華為、集團副董事長孟晚舟，以及華為兩家子公司合共23項罪名，包括竊取商業機密、商業欺詐、妨礙司法公正、違反伊朗制裁令等，意味案件已進入新階段。 自從加拿大12月初應美國要求拘捕孟晚舟後，華為「太子女」的命運頓成輿論焦點。當然，沒有人天真到一個地步，以為她會否被引渡到美國，完全與政治無關。真正的問題是渥太華是否有足夠魄力，糾正錯誤，避免不必要地在中美矛盾中陷得更深。

1月25日，加州大學哈斯汀法學院國際關係法學者Chimène Keitner，在美國國際關係雜誌《Foreign Affairs》刊登一篇文章，釐清了一些概念。她指出，即使在司法程序比較透明的國家，「引渡」與否其實並非只是法院的事，過程可能也會充滿政治考量。

具體來說，法院收到另一國的引渡申請後，便會展開聆訊，而即使法院認為引渡的法律理據充分，疑犯最終會否被引渡，通常仍要由政治官員（political official）決定──在加拿大，這位官員是司法部長，在英美則分別是內政大臣和國務卿。換句話說，在是否引渡孟晚舟上，渥太華當局並非沒有角色。

華府官員召開記者會，高調起訴華為及孟晚舟。左至右分別是美國商務部長羅斯、署理司法部長惠特克及聯邦調查局局長克里斯托弗雷。(視覺中國)

必須指出，美國高調起訴華為的日期，恰好與中國副總理劉鶴抵達華盛頓的日子重疊，這難免引起外界聯想。縱然美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）強調，針對華為的指控「完全獨立」於中美貿易談判，但外界依稀記得特朗普總統在12月中的一番話，他在被問及會否干預孟晚舟案時聲言：「如果我認為對國家有好處，如果我認為有助於達成必將成為歷來規模最大的貿易協議……有益於國家安全，我當然會在我認為必要的情況下進行干預。」

特朗普早前揚言會「干預」孟晚舟案，令人質疑孟晚舟一旦被引渡至美國，能否獲得公平審訊。(視覺中國)

Chimène Keitner的文章和特朗普的言論，對加拿大處理孟晚舟案有何啟示？

特朗普在作出上述表態、揚言可能把孟晚舟視作中美貿易磋商「籌碼」後，加拿大不應批准美國的引渡要求。這是因為，特朗普早已不必要地干擾美加司法合作的慣常程序，削弱人們對司法公正的信心，質疑假如孟晚舟一旦被引渡至美國，究竟能否受到公平審訊。

無可否認，自從特朗普上台後，中美關係明顯倒退，華為亦在中美角力當中，逐漸由小菜變成正餐。作為第三方國家的加拿大如今捲入中美衝突，承受中加關係倒退的風險，這無論如何都是不理想的。倘若孟晚舟最終被引渡，只會令加拿大在這場它本來無須參與的爭端中陷得更深。

現時渥太華要做的，就是展現魄力：一方面，它應拒絕華府的引渡要求，別令「不公平審訊」成為事實，維護外界對加拿大法治的信心；另一方面，它要讓人看到，加拿大雖是美加同盟中相對弱勢的一方，但絕非毫無主見地屈從美國。