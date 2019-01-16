中美貿戰90日談判期過半　劉鶴回訪美國需達成部分協議

中美90天貿易休戰期已過去一半，第一輪磋商上周在北京結束，惟在根本分歧上似乎未有進展。有傳習近平經濟智囊、中國副總理劉鶴已接受邀請，本月底赴美進行談判，這可能成為兩國達成重要協議的最後機會。

傳劉鶴本月30至31日率團訪美談判

為解決中美兩國持續的貿易衝突，雙方正推進更高層的談判。《南華早報》引述消息指，國務院副總理劉鶴已接受華府邀請，於1月30日至31日牽領貿易代表團訪問華盛頓，期間將與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及美國財長努欽（Steven Mnuchin）會面。

姆欽（Steven Mnuchin）上周四（10日）在美國也表示，劉鶴很可能本月底訪美，進行下一輪貿易談判，指聯邦政府持續局部「停擺」不會構成影響。

不過，兩國政府至今未證實下一輪磋商日期或細節。雖然外界普遍認為，劉鶴回訪美國的可能性很大，但到本月底，兩國「90日停火協定」便過了三份之二的時間，其後又遇上中國春節假期（2月4日至10日），一旦兩國仍未彌合分歧，便僅餘約20日時間達成協議，意味劉鶴此行意義重大。

《華爾街日報》記者魏玲靈上周一（7日）發布一張中美貿易談判會場的照片顯示劉鶴在場。（Twitter）

根本分歧未見轉好跡象 美貿易代表指結構性改革「沒有任何進展」

事實上，中美貿易分歧巨大，包括在市場准入和貿易政策等基本問題上，均未有退讓跡象，自兩國元首於G20峰會的會談後，成果其實只流於增購美國產品，如中國重新向美國購買黃豆、首次核准進口5種基因改造作物，增加中國進口作物的比例、減低美國進口車關稅等。

美國共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley）周二（15日）在電話會議上，便透露萊特希澤私下向他說，「在需要進行結構性改革的方面沒有取得任何進展。比如說知識產權、商業秘密盜竊，以及向企業施壓要求它們共享信息。」

《華爾街日報》日前也引述消息稱，於北京的副部級談判，雙方只是更詳細闡述各自的立場，連「初步協議都沒達成」，指出雙方離達成共識還有一大段距離。

中美貿易談判氣氛良好，中國早前重新向美國購買黃豆，又首次核准進口5種基因改造作物。（視覺中國）

兩日談判達成部分協議至關重要

假如劉鶴確實在月底出訪，要期望他在兩日內完全化解雙方貿易衝突，包括就關稅壁壘、知識產權保護、國企補貼、市場經濟等達成一籃子協議，恐屬過份樂觀，但在購買美國產品之外，如就上述貿易分歧能達成部分共識，將會為貿易談判進展踏出一大步，可謂至關重要。

只要第二輪談判能有些微突破，即使雙方在90日談判期內未達全面協議，也有望藉良好氣氛去延長休戰限期。否則，美國在3月2日限期到時把關稅提高到25%後，貿易衝突便一發不可收拾。