中央10部委出招拼經濟　汽車擔「穩消費」重任

國家發改委、工信部、商務部等10個部門周二（29日）聯合發佈《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》，推出24條穩消費、擴消費的具體舉措，其中，促進汽車消費被放在方案的首位。 2018年中國汽車銷量出現28年來首次下降，以全國重要商品銷售來看，汽車市場降溫是拉低國內消費增速的主要因素，急須急起直追。全球經濟放緩下，刺激消費是經濟發展的重要動力，汽車市場料被中央委託「穩經濟」的重任。

《方案》提出要以穩汽車消費托住商品消費「大頭」，其中，打頭陣的「促進汽車消費」涵蓋6項舉措，包括有序推進老舊汽車的報廢更新、持續優化新能源汽車補貼結構、促進農村汽車更新換代、有序擴大皮卡車進城限制範圍、加快繁榮二手車市場，以及鼓勵限購城市優化機動車輛限購管理措施，有條件的可採取適度盤活歷年廢棄的購車指標等辦法，更好地滿足居民的汽車消費需求。

發改委認為，消費是經濟增長的最大驅動力，而汽車消費則是最關鍵行業。（路透社）

工信部倡內部加快產品結構調整 外部出台鼓勵消費政策

這些措施的背後是中國汽車消費市場的寒冬，中國汽車工業協會數據顯示，2018年，中國汽車產銷分別完成2780.9萬輛和2808.1萬輛，比上年同期分別下降4.2%和2.8%，銷量28年以來首次出現負增長。

工信部部長苗圩在記者會指，從產品結構上看，負增長主要出現在乘用車方面，商用車還是保持了正增長的態勢，新能源汽車保持了高速增長的態勢。

他指汽車銷量下跌，內部因素是企業在調整結構、轉變發展方式上還不夠快；外部因素則是限購、限行、行車貴、罰款多、停車難等。

要解決這些問題，從內部來說，要堅持以供給側結構性改革為主線，加快產品結構調整，比如新能源汽車一些先行企業已開始嚐到甜頭，更多企業應在這方面下功夫；從外部來說，加快研究出台政策包括加速老舊汽車報廢更新、促進農村汽車消費、優化二手車流通環境、加快新能源汽車推廣應用等。

圖為吉利位於浙江的車廠。分析料民企較能受益於「汽車下鄉」政策。（路透社）

時隔十年「汽車下鄉」政策重啟 利好價廉自主品牌

此次《方案》措施特別針對農村消費市場、新能源汽車、二手車交易這三大領域，相信會逐漸成為國內汽車消費新增長點。當中，「汽車下鄉」政策其實並非首次提出。

2009年1月，國務院公布《汽車行業調整振興規劃》時便曾提出一項惠農政策，對購買微型客車、報廢更新輕型貨車的消費者給予一次性財政補貼。當年，國內微型車市場增長100萬輛，2010年此政策更實施延長一年。

時隔十年，「汽車下鄉」再度推出，有分析指，鼓勵農村汽車消費的主要受益者將是價格較為便宜的自主品牌，產品線豐富的品牌對農村市場覆蓋亦將較廣闊，換言之，國內車企將較外資更能受惠於「汽車下鄉」政策。

汽車銷量下降固然是國內消費市場一大挑戰，根據國家統計局測算，2018年社會消費品零售總額增速同比回落1.2個百分點，單是汽車消費一項已造成了0.8個百分點增速的落差，明顯落後整體消費市場，這解釋了為何促進汽車消費成了《方案》重點領域，顯然中央政策未來仍繼續會具針對性，今年汽車消費潛力仍然存在，不宜看得太淡。