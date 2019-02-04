諮詢報告公布日期無限期押後　收回粉嶺高球場勿再拖

私人遊樂場契約土地的諮詢報告原定於一月底公布，惟民政事務局局長劉江華周日（2月3日）卻表示要押後，而且連押後至何時亦說不定，變相令粉嶺高爾夫球場的命運無限期押後。就此，社會不得不質疑林鄭政府沒有決心及魄力收回球場，辜負廣大民眾的期望。

政府押後展開公眾諮詢，時有聽聞；但已完成的諮詢，要靜悄悄地押後公布結果，相信是近年首見。

近期的公眾諮詢/公眾參與舉隅：

為期 諮詢完結 提交報告 整理需時 私人遊樂場地契約 六個月 2018年9月19日 原定2019年1月底 原定四個半月 土地供應 五個月 2018年9月26日 2018年12月31日 三個月 自資專上教育 兩個月 2018年8月31日 2018年12月27日 四個月 退休保障 六個月 2016年6月21日 2016年12月16日 六個月

私人遊樂場地契約的公眾諮詢為期六個月，去年9月19日結束後，原定一月底提交報告，換言之也有四個半月時間分析資料。然而，期限過去，未見任何消息，民政事務局局長劉江華更在接受電台專訪時，表示整理資料需時，要押後提交報告。但實際日期，他卻答不出來，可謂「無限期押後」。

粉嶺高爾夫球場的契約於2020年8月底屆滿，政府若不予續約，須有最少12個月通知期。（資料圖片）

諮詢報告與高球場綑綁

這次押後並不尋常，除了因為以往罕見之外，亦因為他並未能交代有說服力的原因，解釋為何當初預計一月底前能完成報告，後來遇上甚麼困難要改期。而且，連土地供應這種複雜議題，也可以在三個月內整理完資料，私人遊樂場地契約又有何棘手之處？

更重要的是，特首林鄭月娥早前回應土地供應諮詢報告時，已明言要等待私人遊樂場契約檢討報告的結果，才能一併決定粉嶺高球場是否續約的問題。這次劉江華押後檢討報告，很難解釋是與粉嶺高爾夫球場的命運無關。

再者，政府對於粉嶺高球場的續約檢討，取態一直都是不合作、拖得就拖。例如2018年1月，土地供應專責小組原定討論高球場的建屋可行性，但政府一再表示未準備好討論文件，令會議三度押後討論，引起土供組不滿。如此一來，劉江華今次押後公布結果，顯得更加可疑。

土地供應專責小組於2018年12月31日向政府提交報告，建議先收回粉嶺高爾夫球場32公頃作發展用。（資料圖片）

林鄭政府一再拖延

從時間上來看，粉嶺高爾夫球場的契約將在2020年8月31日屆滿，如果政府不予續約、收回土地，最遲須於今年8月31日通知香港哥爾夫球會，是為12個月通知期的條件。而由民政事務局提交諮詢報告，到當局拍板續約或不續約，當中仍有一段時間，所以時間的確有限。林鄭政府如今無了期拖延，引起立法會議員陳淑莊等聲音質疑，是否試圖製造「不夠時間」停止契約的假象，縱屬猜測，亦未必無理。就算當局在續約後，肯動用《收回土地條例》收回球場發展，屆時可能要向球會賠償。因為一時拖延而要向球會付錢，只怕難以服眾。

原則上，正如「01觀點」曾經指出，土地供應專責小組建議收回土地發展建屋，是已經考慮粉嶺高球場對體育發展的貢獻，無論民政事務局的報告如何，政府都沒有理由捨棄土供組的建議。再者，香港政府大可以發展其他不適合建屋的土地作球場。土供組的局部方案只是主張先收回32公頃土地，餘下140公頃從長計議，如此保守，林鄭月娥仍猶疑不決，足見她未有保障市民住屋權利的決心。

民生重大利益攸關，林鄭政府竟然藉故拖延。若終不敢收回球場，更只會為市民唾棄，付上沉重代價。