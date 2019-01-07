盛傳粉嶺高球場唔起樓　房屋問題仲要拖到幾時？

去年12月底，土地供應專責小組向行政長官提交最終報告，就面積170公頃的粉嶺高爾夫球場，小組提出政府可優先發展當中的32公頃。 就在公眾熱議高球場去留的時候，行政會議召集人陳智思去年8月的一個「離地」建議，據說可能會為當局採納。若真如此，那麼政府就是與民意為敵。

陳智思去年接受報章採訪時說，政府應收回32公頃土地，用作公眾球場、或者改建為公園等，他又批評在高球場建屋的想法「十分愚蠢」。

最近有一則消息在政圈流傳──政府可能採納上述建議，並傾向讓高球會保留餘下140公頃土地，但就要增加讓公眾使用的時間，以及在日後續租時，向政府支付市值租金（現時承租價是港幣1,000元）。倘若「陳智思方案」獲得接納，高球場就可避過遭清拆的命運，在該處建屋也就無從談起。

陳智思去年曾經形容，在高球場建屋的想法「十分愚蠢」。(資料圖片/李澤彤攝)

矛盾重重的「陳智思方案」

目前承租高球場的「香港哥爾夫球會」曾經聲稱，球場不是富豪樂園，而是致力向公眾開放的。陳智思方案矛盾之處在於，既然高球場本身已容許公眾使用，那麼為何還要多此一舉，撥部份用地作公眾球場？是否暗示原本不是給公眾使用？

如果參考《香港01》去年4月的偵查報道，上述質疑並非無的放矢：一方面，高球場只在周一至周五向公眾開放，與普羅大眾上班時間重疊；另一方面，按照兩名記者當時實地考察，入場費、借用高球杆費用、僱用球僮等費用高達大約港幣6,000元，相當於台灣數天旅遊團的收費。沒有多少人會認為，費用如此高昂的高球場是給公眾使用的。

粉嶺高球場收費相當高昂，一般市民難以負擔。（徐凱鳴攝）

房屋問題迫切 政府不應蹉跎

那麼，假如增加公眾開放時間、調低收費，高球場就有保留的迫切需要嗎？答案自然是否定的。

眾所周知，香港的住屋問題已去到水深火熱、不得不解決的地步，少數高球愛好者即使無法「打波」、或者轉去其他高球場「打波」，他們的生活品質不見得就會大幅削弱；而他們的娛樂需要，也遠遠比不上弱勢群體的基本住屋需要。

目前，除了大多數市民同意收回球場，在很多議題上立場不一的政客，也罕見地展現「跨黨派」共識：民主黨立法會議員尹兆堅批評，若政府採納不建屋建議，實在愚不可及，肯定觸發民意反彈；工聯會議員麥美娟亦強調，政府應考慮重置高球場，在現有球場土地改建公屋。

麥美娟強調，政府應考慮重置高球場，在現有球場土地改建公屋。（資料圖片／鄭子峰攝）

值得一提的是，粉嶺高球場的私人遊樂場用地契約，將在今年8月底屆滿，擁有這幅土地的政府，完全可以依法收回，並且開展全面規劃。

必須重申，政府存在的宗旨，在於考慮社會整體利益，為大多數人民謀福祉，在香港的情境下，自然是照顧大部份普羅市民，特別是那些正在輪候公屋的低下階層。收回高球場會肯定會遇到一些人阻撓，但該做的事就要果斷地做，不應蹉跎下去。