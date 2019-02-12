葉劉倡規管領展加租值得支持　不能再讓租金蠶食市民利益

新民黨主席葉劉淑儀近日聯同工聯會議員麥美娟提出私人條例草案，倡議立法規管領展及其拆售舖位的每年加租上限，以及增設舖位空置稅，希望政府能調控失效市場。港府已沒有清晰表態，特首林鄭月娥亦於本周二早上（2月12日）稱有關私人草案動議個案特殊，仍需時間研究。 自房委會分拆出售公營屋邨商場及停車場，領展多年來的租務管理一直廣受批評，特別是其旗下商場往往徵租過高，趕絕小型商戶，最終損害屋邨居民利益。領展以商業利益為先，罔顧公營房屋居民利益，故要求政府規管租金、撥亂反正絕對合情合理。然而，同樣影響廣大市民福址的，還有不斷上升的私人住宅租金。若如議員認識到租金對民生影響深遠，那麼就更應該當仁不讓，重推住宅租管，保障公眾的住屋權利。

有關草案建議修改《房屋條例》和《稅務條例》，當中涵蓋2005年起房委會售予領展，及領展其後拆售的共180項物業，包括公營屋邨商場和街市，並為此類物業設立租金增幅上限，其計算主要參考應課差餉總值、家庭月入中位數及通脹率的變動；同時，針對物業空置問題，草案提議設立舖位空置稅，以向出租舖位不足半年的業主徵收相若應課差餉總值10至30%的稅款。

按理而言，上述草案能阻止受規管物業業主大幅加租，並能按市場情況和市民負擔能力等因素訂明合理的升幅水平，相信能保障中、小型商戶的續租機會，同時亦有助減輕公營屋邨居民的生活開支，絕對值得支持。領展問題困擾市民多年，無非在於其牟利至上的營運方式，只顧不斷推高商場租值，以增加租務、甚至拆售的盈利，與民生利益背道而馳。誠如葉劉淑儀所言，政府應該介入已失效的市場。

領展過去不斷分拆物業及商場，被斥透過加租逼走小商戶。（資料圖片）

要認真對付領匯這一直令人束手無策的「大山」，葉劉淑儀的倡議無疑有助踏出改革的第一步，惟不少政黨仍抱觀望態度，難免教公眾失望。有議員擔心，香港一直較少監管商業租務或針對規管單一上市公司，立下先例或許帶來重大影響。然而，必須指出，任何管理與公營房屋相關物業的機構絕對有別於一般商業公司，在商業盈利外仍須考慮附近居民的生活需要，承擔社會責任，「領展式」的租務管理明顯有負公眾期望，這已經是政府介入干預的最強理據。

林鄭月娥過去在選舉期間，曾以「三座大山」形容三大民生難題， 當中包括領展問題。（資料圖片／吳鍾坤攝）

另外，領展指出草案一旦通過，其法律原則亦將適用於其他商業物業，料會帶來深遠影響。可是，如此論調是否意味其他商業物業全無規管的需要？先別論「領展式」的租務管理已廣泛漫延至不同公共屋邨的商場設施，不少房委會所擁有的屋邨商場，也時被發現其外判商肆意無理加租，一般商舖的租金亦正飛漲，逐漸杜絕中、小型商戶的生存空間，對整體經濟與民生絕非好事；過去十年，私人零售業樓宇的租金指數已由2008年的116.2大幅上升至2018年的187，可見政府確實有需要適當規管商舖加租幅度；況且上述倡議始終只控制物業租金升幅，而非全然禁止加租，長遠來說仍有助穩定租務市場發展。

香港地價高昂，租戶易於被榨取租金，商戶如是，住戶亦如是。在領展問題以外，本地私人住宅租戶同樣受租務折磨，在缺乏租務管制下，不少租戶須面對異於尋常的租金加幅，以及隨時不獲業主續租，甚或被無理逼遷的風險。既然有議員開始正視領展租金對民生所帶來的影響，認為非常時期可用非常措施，那麼是否應考慮以相同思維，重推住宅租管以解決廣大租戶的困境？相較管制領展物業租金，重推租務管制不但受惠人數更多，在本地亦有先例可循，現實執行難度相信較低，惟只是政府反對租管立場強硬。既然議員們有意創造歷史，銳意規管商業物業租金，理應拿出相同魄力，在議會上重新倡導住宅租管的議題。