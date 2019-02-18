特朗普為築牆頒緊急狀態令　暴露美式民主弱點

美國總統特朗普於周五（15日）宣布實施全國緊急狀態令，繞過國會直接從其他政府部門挪用80億美元建牆，已引來德州地主、加州州長及州總檢官入稟，而國會也考慮尋求對特朗普採取法律行動，多場漫長的訴訟戰即將發生。表面上，民間團體控告總統彰顯了美國三權分立、互相制衡的民主制度，但同時間特朗普自上台後所展開的漫長政爭，也反映其體制的弱點。

特朗普實施緊急狀態令被質疑為濫權，原因是美國南邊邊境根本沒受到大規模的移民或罪犯入侵。就連特朗普本人在記者會上也說：「我不需要這樣做（宣布全國緊急狀態），但我寧願更快去做（建牆）」，證明他根本只是一意孤行，想繞過不肯就範的國會取得資金，而並非有什麼真正的緊急危機。

大批民眾周五（15日）聚集於紐約特朗普大樓外，抗議總統特朗普以緊急狀態令取得興建邊境圍牆撥款。外界普遍預計白宮有關決定將惹來不少官司，其中德州已有地主率先入稟控告政府。（路透社）

特朗普在記者會上又說漏了嘴：「我不需要為了選舉做這些。我已為了選舉做了大量圍牆（議題）——2020年——而選舉是我們在這裏說話的原因——因為他們（民主黨）想贏選舉，但他們似乎做不到。」邊境圍牆明顯成為了他爭取明年連任的選舉議題。

而且特朗普不遲不早，偏偏在民主黨在中期選舉中重奪眾議院後，才指邊境有嚴重的緊急危機，向明知不會批准的國會申請圍牆撥款，結果創了美國史上最長的35日政府停擺局面，便是旨在增加矛盾，爭取曝光，為自己競選造勢。如此為了一己之私而衝擊整個國家體制，一而再的把國家拉進了憲政危機，可見縱有良好制度，壞人作惡也足以令國家陷於危機。

其實對於特朗普如此肆無忌憚的濫用行政權力，作為立法機關的國會本來也有制約的機制。然而，雖然眾議院是由民主黨控制，但參議院仍由共和黨所把持。雖然有不少共和黨議員對特朗普此次決定都有所微言，但有多少人真的會倒戈投票反對特朗普，乃未知之數。共和黨多數派領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）早就表態支持特朗普頒布緊急狀態令，置黨派利益於國家大局之上，實為美國政治淪喪之因。

共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）曾指「緊急狀態令」或會使共和黨陷入「內戰」。（路透社）

由於美國行聯邦制，參議院為確保每個州都享有平等權力，無論該州的人口多少，都有兩名代表。結果約3,900萬人口的加州跟約57萬人口的懷俄明州都有兩名聯邦參議員。換言之，一名加州參議員代表的是約1,900萬加州人，一名懷俄明州參議員代表的僅是28萬懷州人。這種不平均的政制往往有利於人口較少的中西部保守派州分，變相令共和黨受益。現在共和黨在參議院穩佔53席，要達到三分二多數推翻特朗普的緊急狀態令，需要至少20名參議員倒戈。在此兩黨壁壘分明、互不相讓的年頭，通過機會微乎其微。

立法機關制約不了特朗普，各地州政府和民間團體也四起入稟法院控告特朗普違憲。特朗普也早明言，他預料訴訟將會打到去最高法院，而最高法院的裁定，將會為此事一鎚定音。問題是特朗普上台以後，已提名了兩名保守派大法官，令保守派法官以五對四之比控制最高法院。雖然最高法院自傲於其司法獨立，也不甘於作一人一黨的私器，但其意識形態取態會否令最高法院的天秤傾向特朗普的一邊，值得關注。

去年特朗普提名卡瓦諾（Brett Kavanaugh）出任最高法院大法官時，女教授福特（Christine Blasey Ford）挺身而出指控多年前曾遭卡瓦諾性侵，卻遭到共和黨人保駕護航，最終卡瓦諾順利獲得參議院提名一事，已令美國人反思其大法官的任命程序與終身制。

特朗普聲稱美墨圍牆可以有效解決毒品問題，並稱美墨邊境很危險。（視覺中國）

事實上，政治科學告訴我們沒有一套制度是完美無瑕的，即便是三權分立，互相制衡的美式民主制度亦有其弱點。然而，當像特朗普這類無視甚至敢於破壞程序、喜政治鬥爭的民選權威型領袖主政時，美式民主的弱點便完全暴露出來。不過正如上一任美國總統奧巴馬所言，特朗普只是美國政治淪喪的病徵，而非病因。在這全球化年代，當國界越見模糊，貧富懸殊越來越嚴重，資訊爆炸而紛亂，選民在網絡回音室內圍爐取暖，上世紀的民主制度要回應這些新時代的挑戰，想必要經過一番摸索與震盪。