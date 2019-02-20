林鄭政府的語言偽術　誰在犧牲死者家屬利益？

香港少女在台灣被殺，死者已矣，但尚未沉冤得雪。若然政府真心為家屬着想，就應該捨難取易，向民主派妥協並攜手修改《逃犯條例》，而非堅持己見，任由社會陷入矛盾和對立。

正如「01觀點」早前爬梳歷史，指出《逃犯條例》自1997年後一直留有司法空隙，不適用於香港以外的中國地區。所謂「漏洞」存在多年，政府近日才嚷着要修例，豈非後知後覺？

修例延宕 責在政府

特首林鄭月娥或許亦自知理虧，周二（2月19日）召開行政會議前亦嘗試回應，表示「當然你問，回歸二十多年你也不堵塞，現在才有一個時限性的堵塞？這是因為我們眼前有一個案例」，並自言於心不忍。

諷刺的是，這個解釋恰好反映出，政府沒有未雨綢繆，竟等到案件發生才急就章。若然今回社會爭論需時，未能及時移交疑犯到台灣受審，責任不在立法會，而是政府當局。將責任推卸給反對倉促修例者，是試圖以語言偽術擾亂視線。

20歲香港少女潘曉穎去年2月到台灣旅遊期間，遭其同行男友陳同佳殺害，事件轟動全城，亦觸發保安局建議修訂《逃犯條例》。（資料圖片）

臨時拘留 彈性處理

林鄭政府第二個錯謬，是因果推論乏力。保安局以「立法會討論需時，讓疑犯有機潛逃」為由，建議剝奪立法會原有的審批權力；縱然原因的陳述符合事實，但不必然推論出後者。因為「01觀點」曾指出，當局可研究先「先容許執法機關扣留疑犯，後再由立法會覆核引渡協定」。香港大學法律學院首席講師張達明亦公開表示，當局可以賦予警方臨時拘留權，不必刪除立法會審議這一關。

日落條款 可息疑慮

相似的謬誤，還見諸於第三點。當局多次表示要盡快修訂《逃犯條例》，務求在疑犯重獲自由前，將他引渡到台灣。例如林鄭月娥周二說：「如果我們仍跟人計較、慢慢在社會諮詢，或者出一些諮詢文件，恐怕就幫不了這個特別的個案。」

「將疑犯引渡到台灣」無疑是社會共同所想，但這是否必然要以目前的方式修例呢？有立法會議員就建議，政府可在今次修例中加入日落條款，確保今次的修改只會用於陳同佳案；此後的安排，由立法會從長計議。這個做法，一來既可達到林鄭政府的目標，二來亦可滿足立法會議員和社會的期望，充份審議細節以平息疑慮。

保安局2月12日向立法會提交修改《逃犯條例》建議，民建聯立法會議員同日召開記者會，與潘曉穎案死者家屬支持修例。（資料圖片／楊婉婷攝）

完善引渡機制，避免逃犯逍遙法外，是政府應有之舉。從大原則來看，討論修改《逃犯條例》是合宜的。但當局絕不應以一次案件來倉促行事，而且修例幅度相當大，可能忽略疑犯應有的人權保障。縱然部分反對聲音出於偏見，但部分關注的確有其理據，值得參詳。觀乎當局的處理手法，社會質疑政府借遇害少女達到政治目的，豈非無因？