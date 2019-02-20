【大灣區】建國際科技創新中心　積極不干預已過時

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（下稱《綱要》）日前正式出台（18/2），文件屬規劃、指導說明，這亦意味各城可有其自主性，制定相應的產業政策和配套，逐步實現建設灣區經濟體的戰略定位。 在中美貿易戰的大格局下，美國陸續限制高端科技出口到中國，故大灣區給定位成國際科技創新中心，及新經濟增長點，戰略上必有其合理性。誠如《綱要》提及，「香港經濟增長缺乏持續穩固支撐⋯⋯」，特區政府如何借大灣區之力，解決產業單一化，不僅考驗管治的前瞻性和行動力，更是考驗政策想像力的重大課題。不過，觀乎本港裹足不前的創科行業，港府必先反思「積極不干預」的產業政策；若其仍然迷信「自由市場」教條，只會白白錯失經濟轉型的契機。

大灣區包括香港、澳門及廣東省9個城市。（政制及內地事務局網站）

在建設科技創新中心上，《綱要》提出了三大指導方向，分別為「構建開放型區域協同創新共同體」、「打造高水平科技創新載體和平台」、「優化區域創新環境」。儘管《綱要》略有提及具體政策，如允許創新專項資金在灣區內跨境、科研機構有序開放在廣東建設的科研設施等，但仍不足將上述的指導方向實現。換言之，未來建設科技創新中心的方向，還須靠港府和各城共同協商、配合，自主地制定政策，以滿足《綱要》整體發展。

面對深圳科技產業的崛起，公眾一度認為香港在發展創科上幾乎沒有優勢。（資料圖片／吳鍾坤攝）

不過，本港作為中心城市之一，能否帶領大灣區成為國際科技創新中心，還須看港府能否改變管治思維，摒棄多年來「積極不干預」的施政方針。一如2009年《施政報告》中，前特首曾蔭權欲發展「六大優勢產業」，惟至今卻是裹足不前。從產業增加價值來看，2009年創新科技產業的增加價值為107億港元（相當於本地生產總值的0.7%），但2016年的增加價值為171億元（同樣相當於本地生產總值的0.7%）；而在就業人數上，2009年創新科技產業的就業人數佔總就業為0.8%，而2017年，該數字僅微升至0.9%。兩組數字足可見，創新科技產業仍是起步階段，但問題出在哪裏呢？

香港科技園公司早前獲政府撥款100億元，支持本港創科產業發展。（資料圖片／盧翊銘攝）

儘管港府不斷強調創新科技行業的重要性，又於2015年成立創新及科技局，惟過去的政策仍是欠缺力度和清晰的行業藍圖。即使過去半年投放了最少780億元，又提資助計劃和稅務寬減，但總的來說仍是留給市場解決，針對性不足。當局在創科政策主動性不足之例，可見於前年24名在港中國科學院、中國工程院院士致函國家主席習近平，請求中央提供支援一事。當然，中央主動「送禮」是好事，但同時亦反映出港府管治思維脫節，治理能力不足，無法為一眾有志之士提供足夠支援，才使中央出面。

位於深圳南山區高新科技園的騰訊全球新總部大樓濱海大廈2017年正式使用。（資料圖片／視覺中國）

反之，深圳當局以官方主導、由上而下的政策規劃，或是深圳創科業能在國際快速崛起的原因。例如，1991年國務院推出「高新區科技園」的戰略概念後，中央及深圳當局就開始在制定並提出整體布局，扶植重點產業。「有形之手」的介入，不但為科技園提供了大體的規劃方向、也有硬件配備，以及知識產權保護等創業基礎環境，主動地引領經濟升級和轉型，而非單靠提供金錢誘因，守株待兔地讓市場發揮功效。

雖說本港在金融、會計和法律等專業服務仍有比較優勢，並可藉此融合大灣區的發展，但若港府續以過去短視、「無為而治」的管治思維來看待產業，以至大灣區的整體發展，將會白白錯失經濟轉型的機遇。隨着《綱要》正式出台，港府實有迫切需要，先行反思「行之有效」的產業政策是否已落伍，以免情勢落後予人。