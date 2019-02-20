林鄭縱局部收回高爾夫球場　難息市民怒火

千呼萬喚，政府宣布在2023年局部收回粉嶺高爾夫球場，32公頃土地將用作建屋，卻完全不觸碰餘下140公頃土地。拍板的特首林鄭月娥，極其量只做對了半件事，接下來她應該中止粉嶺高爾夫球場契約，全面收回土地，興建公營房屋。

對於每一個正住在劏房的家庭，對於每一個捱貴租住蝸居的市民，政府抵住既得利益者的壓力，宣布局部收回粉嶺高爾夫球場，可謂是遲來的正義。

這並非針對高爾夫球愛好者，因為新界棕地和私人農地亦如是：若適合建屋的，政府就應該收回發展。再者，體育發展固然值得重視，但政府大可以另行覓地，發展其他不適合建屋的土地作高爾夫球球場。

發展局局長黃偉綸2月20日出席記者會，宣布接納土供組的建議，局部收回粉嶺高球場，但給予球會三年過渡期，換言之最快到2023年才實際收回土地。（李澤彤攝）

收回球場乃應有之義

體育及民生需要，從來都不應該是非此即彼的。只是過去大半年來，部分人只顧一己既得利益，將高球場形容得近乎神聖不可侵犯，並向政府一再施壓。特首林鄭月娥亦曾表示，「不宜照單全收」土供組建議，令社會——包括《香港01》——質疑林鄭會向既得利益者屈服。

不論林鄭月娥是否如輿論所推測，為了挽回近日低迷的民望而局部收回球場，她極其量只是做對了半件事，向既得利益者展示其民生為重的立場。然而，政府若以為收回32公頃、放生140公頃土地，就能夠贏得民意的話，那只怕是在愚弄社會大眾。

林鄭政府決定，粉嶺高球場2020年契約期滿後，將安排當中的140公頃土地續約至2027年。（資料圖片）

拖延三年 忽視市民所急

第一，高爾夫球場的契約在明年8月底屆滿，此後政府即可收回土地發展。但林鄭政府卻大玩官僚程序，預料兩年後才完成建屋研究，甚至給予球會長達三年的過渡期，即最快要到2023年才收回球場32公頃。

林鄭政府使用「拖字訣」，屆時其五年任期已經屆滿，或已不用為問題負責；二來，她的決定亦是置水深火熱的劏房市民於不顧，愧對公屋輪候冊的萬千基層民眾，絕非與民同行。相反，林鄭若有心如其競選口號「We Connect」，應該在明年球場契約屆滿後，即展開興建公屋和居屋計劃，為逾4,000個家庭提供安樂居所。

土地供應專責小組於2018年12月31日向政府提交報告，建議先收回粉嶺高爾夫球場32公頃作發展用。（資料圖片）

公然放生140公頃土地

第二，發展局明確表示，暫無意規劃高球場其餘140公頃土地，並會最少續約至2027年，只謂會在新契約用地條款中，規定球會進一步開放設施，這絕對不符合社會公眾利益。正如土供組的報告建議，政府應研究球場餘下140公頃的用途，並不在原則上反對整個收回。土供組成員、前公屋聯會主席王坤亦曾向《香港01》表示，小組只是礙於發展的先後次序和實際難度，才提出局部方案。

更重要的是，根據政府文件《新界北研究》的估算，全面收回球場發展，可建屋1.3萬伙，換言之多達數萬人受惠。故此，政府必須有全面收回球場的時間表。目前的政策立場，對於身在劏房、蝸居、輪候公屋的基層市民而言，無疑是不能接受的。

實際操作上，政府或許會指出球場契約在2020年8月屆滿，餘下140公頃土地若要續約，就最少要到2027年，所以不宜規劃。但既然局部收回的32公頃都可以用特別安排，提供再多三年的過渡期，當局大可以採取類似做法，為餘下140公頃提供臨時續約安排，一完成初步規劃即收回整個球場，實不必續約至2027年。既關乎重要的民生利益，林鄭何必懼怕既得利益？

粉嶺高爾夫球場佔地172公頃，全面收回可建屋1.3萬伙。（資料圖片）

須破除迷思 全面主導建屋

第三，局部收回高爾夫球場，只是解決房屋問題的第一步。接下來，政府必須從長期規劃着手，一方面增加土地儲備，包括收回棕地、農地，另一方面擺脫「地產市場主導」的迷思。住屋作為市民基本生活需要，由始至終都不應該給發展商主導，被資產階級炒賣。

再者，目前政府的公私營房屋比例只計算新增單位，一來要改為土地面積七三比，二來更要為香港整體房屋訂立公私比例，確立公營房屋主導的政策方向。唯有大幅增建公營房屋，方能確保市民的住屋權利受到保障，而非任由逐利的資本市場蠶食。