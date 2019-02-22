大灣區發展機不可失　民生才是最大的政治

中央在2月18日印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，引起香港各界廣泛議論，部分本土派人士的偏激言論固然可以一笑置之，但連溫和泛民都對大灣區建設心存誤解，實在令人扼腕。我們認為，只要處理得宜，香港在融入大灣區的過程中仍有不少重大機遇──不單有助香港經濟轉型，亦可有效舒緩民生問題。

《綱要》出台後，泛民政客議論紛紛，唯部分言論充滿偏見。例如，專業議政莫乃光在媒體上發表題為「小心融入大灣反被溶」的文章，形容大灣區是「習近平政治面子工程」，批評昔日與紐約、倫敦、新加坡等大都會爭長短的香港，今日竟然要跟廣州、深圳、澳門相同並論；民主黨主席胡志偉批評特區政府願意「被規劃」，甘於做「跟班」、「阿四」，擔心香港長遠而言難以成為具競爭力的城市；公民黨黨魁楊岳橋則認為，香港的獨特地位可能被削弱，憂慮香港的一制可能在融合過程中逐漸被犧牲。

莫乃光形容，大灣區戰略是「習近平的政治面子工程」。（資料圖片／盧翊銘攝）

最近「移交逃犯」、國歌法之類的爭議，加劇部分港人對內地的戒心，在這個背景下，泛民議員對《綱要》持批判態度、特別緊張香港的前程，完全可以理解。然而，作為負責任的政治人物，除了批評，還應提出建議。倘若他們覺得香港融入大灣區是不妥的，理應提出一套更佳的方案，向全社會闡明，香港應該走什麼路、香港的發展願景應該是什麼，以及為什麼他們的方案比《綱要》更適合香港。重彈「中港有別」的老調、一味訴諸恐懼，似乎並不理性。

必須指出，中央絲毫沒有輕視香港重要性。單從統計數據來看，「香港」二字在《綱要》中出現了97次，比澳門（89次）、廣州（39次）和深圳（38次）為多，這說明香港在大灣區建設上仍可發揮重要作用。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提及香港的數次，遠較澳門、廣州和深圳為多，足證香港的地位。圖為深圳和香港邊界。（資料圖片）

具體來說，《綱要》所提的措施都可以「為香港所用」，例如「深港金融市場互聯互通」有助開拓本港的金融、專業領域；而「深港青年創新創業基地」、「前海深港青年夢工廠」等舉措，亦可舒緩本港年輕人難以上流的問題。雖然上述措施的細節仍然有待兩地政府磋商，但大方向是清晰的──為香港開拓空間，發掘新的經濟增長點。

泛民議員與其擔心香港的地位被削弱，泛論《綱要》帶來的「政治影響」，倒不如藉着文件出台之機，思考如何鞏固並強化香港現有的優勢，同時鞭策政府，迫使它借助大灣區發展的機遇，推動香港經濟結構轉型，着力在本地拓展高價值產業與創造相關職位，協助香港走出經濟結構過度單一、支柱產業競爭力下降的困局。只有這樣，香港才可避免繼續空轉。